¿Quién es Jimmy Kimmel y qué dijo sobre Charlie Kirk? El presentador fue suspendido por la ABC

El miércoles 10 de septiembre, el activista político estadounidense Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado por un disparo mientras participaba en un evento de la Universidad del Valle de Utah, en Orem, y respondía preguntas del público sobre los tiroteos masivos en los Estados Unidos.

Ante esta situación, el asesinato del activista político generó un debate social en los Estados Unidos, pues mientras muchas personas que no compartían sus ideas optaron por respetar su muerte, otros, contrarios a su ideología conservadora, consideraron que el incidente fue culpa de Kirk, a quien acusaban de promover el odio en la nación.

Tal es el caso de Jimmy Kimmel, presentador y comediante estadounidense, quien expresó unos comentarios que se consideraron polémicos sobre el asesinato de Charlie Kirk y ahora enfrenta consecuencias, pues la cadena ABC decidió suspender indefinidamente su programa tras esas declaraciones sobre la muerte del activista republicano.

Dadas las circunstancias, la decisión de ABC desató una ola de críticas en las plataformas digitales, debido a que celebridades como Ben Stiller, Alison Brie y Jean Smart, entre otras, se pronunciaron en favor de Kimmel, aunque el presidente Trump celebró la suspensión del programa al considerar que esos comentarios no eran graciosos.

¿Quién es Jimmy Kimmel?

Nacido en el condado de Brooklyn, Nueva York, el 13 de noviembre de 1967, Jimmy Kimmel relata que desde muy joven, alrededor de los 9 años, comenzó a interesarse por la interpretación y la producción, por lo que, tras graduarse del colegio, decidió comenzar su carrera en radios locales hasta poder dar el salto a la televisión.

A finales de 1997, después de cumplir 30 años, Jimmy fue contactado por Comedy Central, canal de televisión por suscripción enfocado en series de comedia, tanto extranjeras como locales, donde Kimmel se convirtió en un actor que buscaba entretener al público mediante la risa, por lo que rápidamente optó por volverse comediante.

Sin embargo, su gran oportunidad llegó en octubre del 2003, cuando la cadena de televisión estadounidense ABC le ofreció conducir su propio programa, Jimmy Kimmel Live!, que dirigió por casi 22 años y le permitió ser seleccionado para presentar la gala de los Óscar en cuatro ocasiones diferentes, hasta la suspensión del show en el 2025.

En diciembre del 2024, el programa estadounidense de entrevistas nocturnas, creado y presentado por Jimmy Kimmel, se convirtió en el vigésimo más popular de la televisión estadounidense, al ser visto por un promedio de 1 millón 746 mil personas por episodio, lo que lo consolidó como uno de los favoritos en los Estados Unidos.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk?

Durante la noche del pasado lunes 15 de septiembre, el presentador Jimmy Kimmel sugirió que el universitario Tyler Robinson, presunto asesino del activista político Charlie Kirk, podría haber sido identificado públicamente como un republicano conservador o partidario del movimiento MAGA (Hagamos que EE. UU. vuelva a ser grande).

"Ya tocamos fondo con la banda del movimiento MAGA. Ellos están intentando desesperadamente caracterizar a este chico Robinson como algo más que uno de ellos. Están haciendo todo lo posible para que sea demócrata", agregó el cuatro veces presentador de los Óscar, antes de continuar su discurso mostrando la respuesta de Trump.

Al ser consultado sobre Kirk, a quien Trump presuntamente consideraba casi de la familia, el presidente evitó responder y pasó a hablar de una renovación en la Casa Blanca. Ante ello, Kimmel bromeó al decirle a su audiencia que el mandatario republicano se encontraba en la nueva fase del duelo, enfocada en la construcción de salones.