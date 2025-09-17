¿Cómo reaccionó Tyler Robinson al escuchar la posible condena por el asesinato de Charlie Kirk?

El 16 de septiembre, el estadounidense Tyler Robinson, de 22 años, compareció por primera vez ante la Corte Distrital del estado de Utah, donde el juez le imputó el asesinato del activista político Charlie Kirk, cometido el miércoles 10 de septiembre en el campus de la Universidad del Valle, en Orem.

En la audiencia preliminar, el juez Tony Graf reveló nuevos detalles sobre la investigación, y la Fiscalía estatal solicitó la pena de muerte para Robinson, quien escuchó la acusación por videollamada, ya que se encuentra bajo estricta vigilancia y utiliza un chaleco antisuicidio, un protocolo del centro penitenciario para este tipo de reclusos.

De acuerdo con el portal de noticias BBC News Mundo, la audiencia preliminar duró aproximadamente 20 minutos y transcurrió con una "escasa interacción por parte del acusado", quien actualmente permanece detenido en la cárcel del condado de Utah, sin derecho a fianza, debido a que "representa un peligro para la seguridad pública".

Al final del procedimiento, el juez determinó que el juicio comenzará el próximo lunes 29 de septiembre y se mantendrá en modalidad virtual, para impedir el contacto de Tyler con la viuda de Kirk, por lo que ordenó la designación de un defensor público para el acusado, al considerar que Robinson no cuenta con representación legal privada.

La reacción de Tyler Robinson al escuchar los cargos

La imputación presentada por la Fiscalía estatal de Utah contra el acusado, Tyler Robinson de 22 años, incluye un total de siete cargos: uno de asesinato agravado, dos de obstrucción a la justicia, dos de manipulación de testigos, uno por descarga ilegal de un arma de fuego y uno por la comisión de un delito violento en presencia de menores.

El asesinato agravado es la muerte de una persona cometida en circunstancias que el Código Penal de Estados Unidos considera especialmente graves, como por motivos de odio o mediante gran crueldad. Estas condiciones aumentan la gravedad del delito y, por lo tanto, la pena correspondiente, lo que lo diferencia del homicidio simple.

Asimismo, los cargos de obstrucción a la justicia consisten en interferir deliberadamente en una investigación, ya sea ocultando pruebas, manipulando testigos, mintiendo a las autoridades o destruyendo documentos. Por esa razón, las penas varían según la gravedad de las acciones; sin embargo, en el caso de Robinson, parece estar definida.

Ante esta situación, el jefe de la División Criminal de la Oficina Fiscal del condado de Utah, Chad Grunander, confirmó que se presentó oficialmente la solicitud de la pena de muerte para el acusado, en caso de que Tyler Robinson sea hallado culpable del asesinato del activista político estadounidense Charlie Kirk, el pasado 10 de septiembre.

El momento en el que Tyler Robinson escuchó al juez

Durante su primera comparecencia ante la Corte de Utah, el acusado, de 22 años, permaneció serio, sin gestos y sin mostrar emoción mientras la Fiscalía estatal lo acusaba de siete delitos y solicitaba la pena de muerte, ya que el fiscal Jeff Gray indicó que la decisión de pedir la pena máxima se basó en la evidencia y la naturaleza del crimen.

El fiscal detalló que uno de los compañeros de cuarto de Tyler Robinson colabora con la justicia y reportó que, tras el asesinato de Kirk, Robinson le confesó el motivo, en el cual expresó su rechazo hacia el activista político: “Estaba harto porque decía que había demasiado mal en el mundo y Charlie difundía demasiado odio en el país”, agregó.