¿El Senado de Estados Unidos ya declaró cuándo será el Día Nacional en Recuerdo de Charlie Kirk?

El jueves 18 de septiembre, el Senado de los Estados Unidos —la cámara alta del Congreso estadounidense— anunció que avanzaba en los trabajos para poder declarar el cumpleaños del "ícono conservador" como el Día Nacional en Recuerdo de Charlie Kirk, el activista político que fue asesinado en Utah.

"El cumpleaños del comentarista conservador se designará como un día para que todos los estadounidenses reflexionen sobre sus aportes a la participación cívica", agregó el Senado, al considerar que Kirk fundó Turning Point, una organización que promueve los valores conservadores en los campus de institutos, colegios y universidades.

Aunque la nueva resolución del Senado de los Estados Unidos designa este día como una oportunidad para que los ciudadanos reflexionen sobre los aportes de Kirk al debate público y la participación cívica de la nación, también lo reconoce por su labor en la educación cívica y el servicio público dirigido a la población estadounidense.

"El Senado anima a las instituciones educativas, organizaciones cívicas y ciudadanos de todo Estados Unidos a conmemorar este día con programas, actividades, oraciones y ceremonias apropiadas que fomenten la participación cívica y los principios de fe, libertad y democracia que defendió Charlie Kirk", añadió la cámara alta del Congreso.

Día Nacional en Recuerdo de Charlie Kirk

Este viernes 19 de septiembre, el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución que declara el 14 de octubre del 2025, natalicio del comentarista conservador, como el Día Nacional en Recuerdo de Charlie Kirk, en homenaje al activista que murió tras recibir un disparo en el cuello durante un debate universitario.

El senador republicano por Florida, Rick Scott, quien anunció por primera vez la resolución extraoficial de la cámara alta el miércoles 17 de septiembre, afirmó que Charlie Kirk era un "hombre carismático, un padre y esposo cariñoso, y un amigo e inspiración para muchos ciudadanos estadounidenses que defienden los verdaderos valores".

"Charlie Kirk amaba a nuestra nación y sus principios fundacionales, y creía profundamente en su fe, en su familia y en la belleza de las ideas y el diálogo", añadió el senador Rick Scott, abogado y político estadounidense de 72 años, quien forma parte del Partido Republicano desde el 4 de enero del 2011, cuando fue el gobernador de Florida.

Por su parte, el miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jimmy Patronis, destacó en un comunicado la figura del activista político Charlie Kirk, a quien describió como un "caballero magnético", por haberse convertido en una de las voces más influyentes del Partido Republicano, especialmente entre los jóvenes de la nación.

De acuerdo con la división de noticias de la BBC, Charlie Kirk fue uno de los activistas conservadores más destacados de los Estados Unidos y un aliado de confianza del presidente Donald Trump, quien con frecuencia destacaba sus debates al aire libre en las universidades de la nación, lo que lo convirtió en una celebridad en redes sociales.

Su cercanía con figuras como Trump y su presencia en los medios de comunicación lo situaron en el centro del debate político. Por ello, la nueva conmemoración del Senado busca mantener vivo el legado del joven activista conservador y convertirlo en un símbolo de la defensa de los valores del Partido Republicano en un momento de tensión.