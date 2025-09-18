¿Cómo negoció Tyler Robinson su rendición con la policía? El presunto asesino de Charlie Kirk tenía “miedo”

Durante la mañana de este jueves 18 de septiembre surgieron más detalles sobre la forma en que el presunto asesino del activista político estadounidense Charlie Kirk, el universitario de 22 años Tyler Robinson, fue entregado al Departamento de Policía de Utah, un día después de haberle disparado al republicano frente a miles de personas.

El sheriff de la ciudad de Washington, en Utah, Nate Brooksby, reveló en una conferencia de prensa que, durante la noche del pasado jueves 11 de septiembre, recibió una llamada de un "antiguo amigo de las fuerzas del orden", quien le dijo que Tyler Robinson había sido el tirador en el incidente de Kirk, ocurrido en la Universidad del Valle.

"Al parecer, luego del asesinato del activista Charlie Kirk, Tyler Robinson tenía pensamientos suicidas, pero sus padres lo convencieron de que no se hiciera daño. El joven ya sabía que lo atraparían y temía una redada en su hogar, aunque también tenía miedo de que la policía le fuera a disparar", agregó el sheriff Brooksby durante la conferencia.

El representante de la justicia también hizo referencia al equipo de policías de élite dentro de las fuerzas estadounidenses, SWAT (Armas y Tácticas Especiales, en español), ya que, al estar entrenados para manejar situaciones de riesgo, serían los encargados de intervenir en la casa de Robinson en cuanto lograran ubicarla, situación que el joven no deseaba.

La negociación de Tyler Robinson con la policía

"Tyler Robinson sabía que era inevitable que lo encontraran con toda la presión de las fuerzas de seguridad sobre él; su foto estaba en las noticias y el arma en todos los noticieros", argumentó Brooksby, antes de relatar cómo se enteró de que el joven de 22 años era uno de los más buscados en ese preciso momento.

El sheriff de la ciudad de Washington, en Utah, explicó que su antiguo amigo de las fuerzas armadas sabía quién era el tirador de Charlie Kirk porque conocía a la familia Robinson por asociación religiosa, por lo que decidió revelarle que los familiares trabajaban para que llegara voluntariamente al Departamento de Policía y se entregara.

Lea más: ¿EE. UU. negó visas a personas que celebraron el asesinato de Charlie Kirk? Esto dice Marco Rubio

"Durante esa llamada telefónica se facilitó información de que Tyler podía tener ideas suicidas. Sus padres lo convencieron de que no lo hiciera y le transmitieron que estarían a su lado y lo ayudarían a entregarse pacíficamente", añadió el sheriff Nate, quien compartió a los medios las condiciones de Tyler Robinson para poder entregarse.

De acuerdo con el funcionario, Tyler Robinson solicitó una rendición "pacífica y suave", por lo que pidió que no se involucrara ningún departamento equipado con armas o equipos especializados, que suelen ser llamados a intervenir en incidentes críticos como tomas de rehenes, operaciones antiterroristas o enfrentamientos con criminales.

La oficina de Nate Brooksby accedió a las condiciones para conseguir que se entregara y posteriormente describió a Tyler como "un joven muy tranquilo y un poco sombrío", por lo que el sheriff decidió no interrogarlo y esperó a que llegaran los investigadores principales del caso, quienes se encontraban con toda la familia Robinson.

Tras la audiencia preliminar se dio a conocer que Tyler Robinson enfrenta un total de siete cargos: uno de asesinato agravado, dos de obstrucción a la justicia, dos de manipulación de testigos, uno por descarga ilegal de un arma de fuego y uno por la comisión de un delito en presencia de menores, por lo que se solicitó la pena capital.