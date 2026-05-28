Ben Affleck y Jennifer Garner reaparecen juntos tras lesión de su hija Violet

La salud de su hija vuelve a unir a Ben Affleck y Jennifer Garner, quienes fueron vistos mientras acompañaban a Violet Affleck al área de urgencias de un centro de salud de Los Ángeles.

Los exesposos llevaron a su hija mayor al centro asistencial por una lesión que le impedía caminar.

Imágenes difundidas por el periódico británico Daily Mail y otros medios internacionales muestran a la joven de 20 años apoyándose en sus padres para mantener el equilibrio, pues debido a la lesión no podía apoyar un pie en el suelo.

Tomas posteriores muestran de nuevo a los tres juntos, aunque ahora Violet utiliza muletas para movilizarse y tiene el pie inmovilizado con una bota ortopédica.

De momento se desconoce qué tipo de lesión sufrió y cómo se la habría causado; sin embargo, las imágenes tomadas a su salida del centro asistencial denotan que se encuentra mejor después de ser atendida.

Violet Affleck es la mayor de los tres hijos de Ben Affleck y Jennifer Garner. Es estudiante de la Universidad de Yale y se ha convertido en activista por la conservación ambiental, según información de medios internacionales.

Desde el divorcio del 2018, los padres han mantenido una relación cercana y cordial por el bienestar de sus hijos. Incluso, Garner contó en una entrevista reciente cómo hace equipo con su exesposo pese a estar separados.

“Cuando tus hijos crecen en dos hogares separados, yo me convierto en mamá y papá, y él también”, dijo la actriz en una entrevista con Bustle, en febrero del 2026.