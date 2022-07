De Jennifer López a Ana de Armas: quiénes han sido las parejas amorosas de Ben Affleck

De acuerdo con información de Page Six, Ben Affleck y Jennifer López obtuvieron una licencia de matrimonio del condado de Clark, Nevada, el pasado sábado 16 de julio y oficializaron su relación.

A raíz de la boda entre ambos artistas, varios usuarios en redes sociales comenzaron a recordar las pasadas relaciones de Ben Affleck y sus amoríos a lo largo de su carrera en Hollywood.

Lea también: Jennifer López y Ben Affleck: los detalles de la costosa mansión en Los Ángeles en la que vivirá la pareja

Ben Affleck y Cheyenne Rothman se conocieron durante un campamento de verano y comenzaron un amor adolescente, el cual terminó de manera definitiva en 1997 tras más de siete años de relación.

El amorío entre Paltrow y Affleck inició en una cena organizada por Harvey Weinstein en 1997 y luego de este encuentro ambos comenzaron a salir.

Tras un año de relación, ambos se separaron y en 1999, durante la filmación de la película Bounce, le dieron una segunda oportunidad al amor y reanudaron su noviazgo.

Sin embargo, a finales del 2000 terminaron por segunda ocasión y se distanciaron por completo.

Lea más: Jennifer López y Ben Affleck: Cómo ha sido la dinámica de la pareja recién casada con sus hijos (y qué es lo que pasará con sus ex parejas)

Ben Affleck y Jennifer López se conocieron en el set de la película Gigli y en noviembre de 2002, luego de varios meses juntos, anunciaron de manera sorpresiva su compromiso.

A pesar del furor causado por esta noticia, en enero de 2004 ambos anunciaron su separación.

Tras casi dos décadas separados, Ben Affleck y JLo se reunieron nuevamente. En abril de 2022, confirmaron oficialmente su segundo compromiso y tres meses después su matrimonio.

En 2005, luego de un par de meses de relación, Ben Affleck y Jennifer Garner se casaron en Turcas y Caicos, y de esta relación nacieron Violet, Seraphina y Samuel, únicos hijos del actor.

No obstante, tras su décimo aniversario de bodas, la pareja anunció su separación y finalmente se divorció en octubre de 2018.

Ben Affleck y Ana de Armas se conocieron durante la filmación de la película Deep Water y generaron un sinfín de rumores sobre su presunto romance.

Le puede interesar: Jennifer López y Ben Affleck: el reencuentro, el amor y las vacaciones en la paradisíaca isla italiana de Capri

En enero de 2021, Us Weekly confirmó que esta relación inició en marzo de 2020, pero ambos decidieron ponerle fin de manera amigable tras algunos meses juntos.

Ana de Armas Says 'Horrible' attention on Ben Affleck relationship led her to leave Los Angeles pic.twitter.com/j6ofZOnCvI

— Studios Prekaution (@SPrekaution1) July 14, 2022