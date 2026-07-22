“Creo que Sam me hizo regresar para torturarme”: Jacob Elordi revela cómo fue grabar la muerte de su personaje en Euphoria

En una temporada que sacó a sus protagonistas de la secundaria para introducirlos en la vida adulta, Euphoria dejó su huella en la televisión no solo por su historia, sino también por su elenco. Uno de ellos fue Jacob Elordi, cuyo personaje encontró un final trágico al cierre de la historia.

Luego de verlo como mariscal de campo de la secundaria East Highland, la serie mostró cómo Nate Jacobs se sumergió en la vida adulta, donde encontró su final al ser enterrado vivo en un ataúd.

Fue durante una entrevista con Colman Domingo, en el programa Jimmy Kimmel Live!, que compartió cómo se llevó a cabo el rodaje y lo que vivió al permanecer encerrado en un ataúd junto a una serpiente.

En su relato, Elordi destacó que la grabación de la escena del ataúd tomó dos días, durante los cuales permaneció dentro de este. Aunque al principio Nate era uno de los personajes más odiados, el desenlace sorprendió a los seguidores de la serie, por lo que el actor señaló que el final cumplió con lo que muchos espectadores habían pedido desde hacía ocho años: la muerte del personaje.

La tercera temporada muestra a Nate convertido en promotor inmobiliario, pero que su participación en un negocio que no prospera lo lleva a enfrentar las consecuencias de sus decisiones, pues este es perseguido, golpeado, enterrado vivo y atacado por una serpiente luego que uno de sus negocios no saliera bien.

Fue en el programa donde Elordi recalcó que el productor lo hizo regresar para "torturarlo": "Fueron como seis semanas en las que un hombre de más de dos metros me golpeaba constantemente", resaltó.

Asimismo, explicó que para su escena final tuvo que permanecer dos días dentro de un ataúd con prótesis y una lengua falsa. Además, convivió con una serpiente que finalmente mata a su personaje.

"Tenía una personalidad muy agradable. Era muy dócil y estaba muy adormilada", comentó sobre la actitud de la boa con la que compartió espacio. Incluso relató que trató de moverla para que reaccionara, ya que en la escena debía verse amenazante.

Asimismo, durante la entrevista destacó el impacto que la serie tuvo en su vida y compartió que ahora se concentra en sus nuevos proyectos. Entre ellos figura la película The Dog Stars, con la que llegará próximamente a la pantalla.