Cry The Real y actores de doblaje de Spider-Man y Bob Esponja se reúnen en el Festival Gamer 2025

El Festival Gamer 2025 es considerado el evento de entretenimiento más grande de Centroamérica y se realizará el sábado 25 de octubre en Fórum Majadas. Será una jornada completa que fusionará esports, realidad virtual, música y entretenimiento familiar. Las puertas estarán abiertas de 9 horas a la medianoche.

Entre los invitados especiales figuran Luis Carreño, actor de doblaje de Bob Esponja, Perro de CatDog, Martin Mystery, Max Steel y los príncipes de las películas de Barbie; Mike Leal, voz de Rajesh Koothrappali en La teoría del Big Bang —desde la quinta temporada y en redoblajes de algunos episodios de las primeras cuatro—; Jaden Yuki en Yu-Gi-Oh!; y Alberto Bernal, voz habitual de Tom Holland en Spider-Man.

En el evento también habrá música en vivo con Los Meseria Cumbia Band. En la conferencia de prensa del miércoles 22 de octubre, los organizadores anunciaron la participación de Cry The Real.

Los organizadores esperan cerca de 25 mil personas y conectados en línea. El evento ofrecerá más de 200 torneos express, siete videojuegos en competencia y Q100 mil en

premios en efectivo.

Según Rodrigo Lazo, director del festival, en Guatemala hay más de 6 millones de gamers en móviles, consolas y computadoras. Los departamentos con mayor número de jugadores son Guatemala, Petén, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Escuintla.

¿Quién es Cry The Real?

Cry The Real, creador español y streamer radicado en México, es famoso por su estilo, sus exploraciones y su contenido viral en TikTok y YouTube. Recientemente subió un video de su próxima visita a Guatemala.

En TikTok, hasta la fecha tiene 5 millones de seguidores y habla sobre una diversidad de temas. El nombre real del artista es Edward Martinconi.

En octubre se publicó en sus redes sociales que Cry, el popular streamer, está comenzando un nuevo capítulo: la moda.

“El mayor riesgo sería no tener el control. En el streaming, yo soy mi cámara, mi estilista, mi productor, mi editor; yo soy todos esos filtros, por lo tanto, el resultado es fácil que siempre me agrade. En la moda tengo que cerrar un poco los ojos y dejarme en manos de profesionales, confiar en los procesos y sus habilidades, y quizás abandonar esa ansiedad de querer controlar y hacer todo por mi cuenta”, expresó.

Lazo indicó que Cry The Real llegará a Guatemala desde el jueves 23 de octubre para participar en el evento.

“Los invito a ver su contenido, que destaca por su creatividad y entretenimiento, y está entre los más reconocidos”, agregó.

HORARIOS DE ESCENARIO

Sábado 25 de octubre

9–10 horas → Final de Fortnite

10–11.30 horas → Final de Valorant

11.30–12.30 horas → Presentación de Mike Leal

12.30–14.00 horas → Concurso de cosplay individual

14.00–15.00 horas → Presentación de Alberto Bernal

15.00–16.30 horas → Los Miseria Cumbia Band

16.30–17.30 horas → Presentación de Luis Carreño

16.30-18.30 horas → Cry

17.30–18.30 horas → Final de Clash Royale

18.30–19.30 horas → Final de Free Fire

19.30–20.30 horas → Final de Super Smash Bros.

20.30–21.30 horas → Final de COD Mobile

21.30–22.30 horas → Final de FC25

22.30–24 horas → Exhibición de Muay Thai: participarán Mauro Chacón, Cuautémoc Hernández, Eva Blanco, Neidee Guerra, Emiliano Alvarado, Jefrey Denilson, Victor Juárez, Kai Tavares, Óscar Romer y Juan Estévez.