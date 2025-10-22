Escenario
Festival Gamer 2025: una jornada con torneos, premios y actividades especiales
La tercera edición del Festival Gamer 2025 traerá sorpresas y actividades especiales. Conozca aquí los horarios y todos los detalles del evento.
Por más de 15 horas el Festival Gamer ofrecerá una jornada de actividades. (Foto Prensa Libre: Freepick)
Fórum Majadas, en la zona 11, será la sede del próximo Festival Gamer 2025, que se celebrará el sábado 25 de octubre, desde las 9 horas hasta la medianoche. Se entregarán premios en torneos de videojuegos por hasta Q100 mil.
Con más de seis millones de jugadores en Guatemala, la organización afirma que el país cuenta con la mayor comunidad gamer de Centroamérica.
Entre los invitados especiales estarán Luis Carreño, actor de doblaje de Bob Esponja, Perro de CatDog, Martin Mystery, Max Steel y los príncipes de las películas de Barbie; Mike Leal, voz de Rajesh Koothrappali en La teoría del Big Bang —desde la quinta temporada y en redoblajes de algunos episodios de las primeras cuatro—; Jaden Yuki en Yu-Gi-Oh!; y Alberto Bernal, voz habitual de Tom Holland en Spider-Man.
Durante la conferencia de prensa se destacó al invitado especial Cry The Real, creador español radicado en México, conocido por su estilo irreverente, exploraciones extremas y contenido viral en TikTok y YouTube.
También se anunció el horario de las distintas actividades del evento.
HORARIOS DE ESCENARIO
Sábado 25 de octubre
9.00–10.00 horas → Final de Fortnite
10.00–11.30 horas → Final de Valorant
11.30–12.30 horas → Presentación de Mike Leal
12.30–14.00 horas → Concurso de cosplay individual
14.00–15.00 horas → Presentación de Alberto Bernal
15.00–16.30 horas → Los Miseria Cumbia Band
16.30–17.30 horas → Presentación de Luis Carreño
17.30–18.30 horas → Final de Clash Royale
18.30–19.30 horas → Final de Free Fire
19.30–20.30 horas → Final de Super Smash Bros.
20.30–21.30 horas → Final de COD Mobile
21.30–22.30 horas → Final de FC25
22.30–24.00 horas → Exhibición de Muay Thai
Más de Festival Gamer
Diferentes patrocinadores han preparado dinámicas y descuentos para los asistentes. También se tendrán diferentes torneos de FC25, Super Smash Bros., Valorant, Fortnite, Call of Duty y Free Fire, entre otros. Se tendrá una zona de gaming con diferentes consolas, PC de alto rendimiento, simuladores y experiencias de realidad virtual. Se programa una pelea de exhibición de Muay Thai con influencers.
En el área de food court, además de una variada oferta gastronómica, habrá un mercado geek con artículos de colección. Aún está por confirmarse el grupo musical que ofrecerá un concierto.
La bebida oficial del evento presentará latas coleccionables con distintos personajes inspirados en el mundo gaming. Se tendrá disponilbles cerca de 18 mil latas.
Fecha
Sábado 25 de octubre
Hora
9 horas a media noche
Lugar
Fórum Majadas, zona 11
Precios y localidades :
Ticket general de Q99
Ticket VIP Q199 (indluye Meet & Greet para fotos y firmas del talento internacional)
Será gratuito para niños menores de 1.10 metros
Venta de entradas:
Pendiente tema de preventa, se dará a conocer la última semana de agosto
