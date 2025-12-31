¿Cuál es el primer y el último país del mundo en recibir el Año Nuevo?

La celebración del Año Nuevo no ocurre de forma simultánea en todo el planeta.

Debido a los husos horarios y a la Línea Internacional de Cambio de Fecha, algunos territorios reciben el 1 de enero casi 24 horas antes que otros, lo que convierte al océano Pacífico en el escenario de las primeras y últimas celebraciones del año.

El primer país en celebrar el Año Nuevo se ubica en el Pacífico central: Kiribati, un pequeño archipiélago conformado por 33 islas.

En específico, su isla de Kiritimati (también conocida como isla de la Navidad) tiene el privilegio de ser el primer lugar habitado en recibir el 1 de enero.

Esta posición se debe a un cambio histórico realizado en 1994.

Antes de ese año, las islas de Kiribati estaban separadas por la Línea Internacional de Cambio de Fecha, lo que generaba casi un día de diferencia horaria entre las partes oriental y occidental del archipiélago.

El gobierno decidió alinear todo su territorio bajo el mismo huso horario, para facilitar las relaciones comerciales y permitir que el país fuera el primero en celebrar eventos como la llegada del nuevo milenio, en el 2000, detalla el medio La República.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos explica que la Línea Internacional de Cambio de Fecha es una línea imaginaria que separa dos días consecutivos: al cruzarla hacia el oeste se adelanta el calendario un día, mientras que al hacerlo hacia el este se retrocede uno.

¿Qué otros países reciben primero el Año Nuevo?

Samoa también se ubica entre los primeros países en recibir el Año Nuevo.

En el 2011, esta nación modificó su posición respecto de la Línea Internacional de Cambio de Fecha para sincronizarse mejor con sus socios comerciales en Asia y Oceanía, lo que le permitió compartir protagonismo con Kiribati en las celebraciones tempranas.

Nueva Zelanda, en particular sus islas Chatham, también figura entre los primeros territorios en cruzar la medianoche, seguida por el resto del país, donde Auckland es reconocida por sus espectáculos de fuegos artificiales.

Luego celebran Tonga, Fiyi, Australia y Papúa Nueva Guinea, que completan la lista de los primeros en recibir el año.

¿Quiénes son los últimos en recibir el nuevo año?

En el extremo opuesto se encuentran las islas Baker y Howland, territorios deshabitados de Estados Unidos ubicados en el océano Pacífico.

Estas islas se hallan en el huso horario UTC-12, lo que las convierte en los últimos puntos del planeta en despedir el 31 de diciembre, con una diferencia de aproximadamente 24 horas respecto de Kiribati.

Entre los territorios habitados que celebran el Año Nuevo más tarde figuran Samoa Americana, Hawái, algunas islas de la Polinesia Francesa y otros puntos de Estados Unidos.