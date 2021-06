Cuál fue el motivo por el que Juan Gabriel pagó una condena de 18 meses en una cárcel mexicana

Juan Gabriel pasó 18 meses preso por un delito que presuntamente no cometió. (Foto Prensa Libre: @soyjuangabriel_ / Instagram)

Juan Gabriel fue, sin lugar a duda, uno de los máximos exponentes de la música popular en español en el último siglo. Sus letras, melodías e inolvidables presentaciones en vivo permanecerán eternamente en la memoria de los fanáticos.

A pesar de ser uno de los mejores cantautores en la historia de México, la vida del “Divo de Juárez” no estuvo exenta de momentos oscuros y difíciles.

Su episodio más polémico y confuso sucedió a finales de la década de 1960, cuando estuvo detenido en la Cárcel de Lecumberri, ubicada en el oriente de la Ciudad de México, por 18 meses.

Dentro de los archivos del Fondo Penitenciarías del Archivo Histórico de la Ciudad de México, institución encargada de guardar los expedientes de los reclusos que pasaron por la Cárcel de Lecumberri, no existe ningún registro sobre Alberto Aguilera Valadez, nombre real del “Divo de Juárez”.

Sin embargo, existe un expediente bajo el nombre de Jaime Alberto Valadez, que data de 1967. En este registro, se expone que esta persona fue detenida por un delito similar al del cantante mexicano. Esto hace pensar que este es el archivo del tiempo que Juan Gabriel estuvo en prisión.

El confuso incidente sucedió luego de que Juan Gabriel dejara Parácuaro, su ciudad natal, en la década de 1960. Posteriormente, luego de que el cantante se presentara a cantar en una fiesta privada, fue acusado por supuestamente robar varias joyas y un radio a Claudia Islas. A pesar de esta versión, la actriz mexicana ha negado ser la responsable de las acusaciones en contra del cantautor.

No obstante, en una entrevista en el programa Ventaneando, Rosenda Puentes, hija del entonces director del Palacio Negro de Lecumberri, confirmó que la verdadera responsable por el encarcelamiento de Juan Gabriel fue Claudia Islas.

“En ese tiempo, ella estaba casada con una persona importante, militar o policía. Le levantó un falso testimonio porque él no robó nada de joyas; sólo fue a cantar a una fiesta. De él nunca salió decir quién lo acusó de eso; yo me enteré que fue ella porque, como era conocida, eso trascendió, y gente cercana a él me lo confirmó”, dijo Puentes en TV Azteca.

Tras pasar 18 meses tras las rejas, Juan Gabriel fue finalmente liberado luego de una conversación con Ofelia Urtuzuástegui de Puentes, esposa del director de la Cárcel de Lecumberri, en la que el cantante mexicano confesó su inocencia.

Durante su tiempo preso, se cree que Juan Gabriel compuso temas como No tengo dinero, Me he quedado solo, e Iremos de la mano, entre otros.

El paso del “Divo de Juárez” por prisión quedó inmortalizado en su película Mi Vida, la cual él mismo protagonizó en 1982.