¿Cuál será el nuevo nombre de la plataforma de transmisión Max?

Este miércoles 14 de mayo de 2025 se anunció el cambio de nombre de la plataforma Max. Conocida por producir éxitos como The Last of Us y The White Lotus, el servicio de transmisión de Warner dio a conocer los detalles de esta reinvención.

A partir de este día, la plataforma volverá a su nombre original: HBO Max, según lo anunció la compañía este día.

En 2020, HBO lanzó esta plataforma de transmisión, con una oferta que muchos televidentes consideraban superior a la de otras empresas del sector.

Por ello, algunos seguidores y observadores de la industria se sorprendieron hace dos años cuando la compañía decidió eliminar el nombre HBO, asociado a televisión de calidad con producciones como Los Soprano, Game of Thrones y The Wire, para sustituirlo simplemente por “Max”.

La nueva dirección de HBO Max

Esa decisión generó interrogantes sobre la dirección que tomaría una plataforma que competía en un mercado cada vez más disputado, frente a gigantes como Netflix y Hulu, del grupo Disney.

“El poderoso crecimiento que hemos visto en nuestro servicio global de streaming fue construido en torno a la calidad de nuestra programación”, dijo David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery.

“Hoy traemos de vuelta a HBO, la marca que representa la más alta calidad en medios, para acelerar aún más ese crecimiento en los próximos años”, subrayó.

La compañía indicó que experimenta una dinámica positiva y que ha sumado 22 millones de suscriptores en los dos últimos años, con la proyección de alcanzar un total de más de 150 millones de clientes para 2026.