¿Cuándo es la Pascua Juvenil 2026? Fecha, lugar y actividades programadas en Catedral Metropolitana

La Pastoral Juvenil Latinoamericana y Nacional establece que la Pascua Juvenil se celebre el cuarto domingo de Pascua, conocido como el domingo del Buen Pastor. En el 2026 será el domingo 26 de abril y diferentes grupos en el país tendrán actividades ese día o en fechas cercanas.

Carlos Quiroa, secretario ejecutivo de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, comenta que celebrarán este día frente a la Catedral Metropolitana el domingo 26.

La actividad iniciará aproximadamente a las 14 horas. Se espera la participación de más de 2 mil personas. Se tendrá, además de misa y Hora Santa, un concierto de Hakuna y el rezo del vía lucis.

La lectura de ese día se basa en el Evangelio de San Juan 10, del 1 al 10. Este dice: "En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz; llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños".

El texto continúa: "Jesús les habló por medio de esta comparación (ilustración), pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: "En verdad les digo: Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta; si alguno entra por mí, será salvo; y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia".

Fecha:

Domingo 26 de abril

Lugar:

14 horas

Hora:

Catedral Metropolitana

Precio:

Actividad gratuita

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