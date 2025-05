Luego de su paso por los cines, Capitán América: Un nuevo mundo ya tiene fecha oficial para llegar a Disney+.

La cuarta entrega de la franquicia del supersoldado, además de marcar el debut de Sam Wilson como el nuevo Capitán América, también introduce una trama política cargada de acción, nuevos villanos y consecuencias que resonarán en el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

Desde que Steve Rogers pasó el escudo a Sam Wilson en Avengers: Endgame, los fans han esperado con ansias ver cómo el ex Falcon asumiría el rol del supersoldado. La serieThe Falcon and the Winter Soldier (2021) sentó las bases de este viaje, mostrando las dudas y presiones que conlleva portar un símbolo tan poderoso. Ahora, Capitán América: Un nuevo mundo lleva ese conflicto a un nivel superior, enfrentando a Wilson contra amenazas que desafían no solo su fuerza, sino también sus ideales.

Con la desaparición de figuras como Iron Man y el propio Steve Rogers, el mundo necesita nuevos héroes, pero también debe lidiar con las consecuencias de un poder sin control. En este contexto, el general Thaddeus Ross, ahora transformado en el Hulk Rojo, emerge como una fuerza destructiva que podría cambiar el destino de la Tierra.

¿Cuándo se estrena Capitán América: Un nuevo mundo en Disney+?

La espera ha terminado para los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Disney+ confirmó que Capitán América: Un nuevo mundo llegará a su catálogo el 28 de mayo de 2025, poniendo fin a su período de exclusividad en cines.

Esta película, dirigida por Julius Onah y protagonizada por Anthony Mackie en el rol principal, continúa la historia iniciada en la serie The Falcon and the Winter Soldier, donde Sam Wilson acepta finalmente portar el escudo de Steve Rogers y asumir la identidad del Capitán América.

¿De qué trata Capitán América: Un nuevo mundo?

La trama sigue a Sam Wilson en su nuevo rol como el Capitán América, enfrentando desafíos que van más allá de simples villanos con superpoderes. La película introduce un conflicto político y global, donde Wilson deberá lidiar con las consecuencias de ser un símbolo en un mundo dividido.

Uno de los aspectos más esperados es la aparición del Hulk Rojo, una versión violenta y descontrolada del general Thaddeus Ross, ahora interpretado por Harrison Ford. Este personaje, convertido en una bestia de fuerza imparable, promete ser uno de los antagonistas más poderosos del MCU en esta fase.

Según la sinopsis del sitio Filmaffinity:

Tras reunirse con el recién electo presidente de EE. UU., Thaddeus Ross (Harrison Ford), Sam se ve envuelto en un incidente internacional. Deberá descubrir la verdad detrás de un complot global antes de que el mundo entero caiga en el caos.

Un nuevo capítulo para el MCU

Capitán América: Un nuevo mundo no solo expande el legado del personaje, sino que también sienta las bases para futuras entregas del universo Marvel. Con un enfoque más maduro y político, la película explora temas como el poder, la identidad y la responsabilidad en un mundo pos Avengers: Endgame.

Además de Mackie y Ford, el elenco incluye a: