Cuando se estrena “El conjuro 4” en Guatemala

Actualmente ya está disponible la fecha para comprar las entradas para El Conjuro: últimos ritos, que será la última de la saga. Así que los amantes del cien de terror tendrán la oportunidad de ver la representación de dos personajes icónicos: Ed y Lorraine Warren, protagonizados nuevamente por Patrick Wilson y Vera Farmiga.

En los cines locales aparece el jueves 4 de septiembre como el día en que esta película llegará al país. Muchas de las historias tenebrosas que ha visto en el cine y en la TV fueron inspiradas por las investigaciones de los esposos Warren.

En 1952 fundaron en Nueva Inglaterra la Sociedad de Investigación Psíquica, que es el grupo de cazadores de fantasmas más antiguos que aún existe. Ese mismo año, abrieron en el sótano de su casa el Museo del Ocultimo Warren en Connecticut, Estados Unidos. Allí se aprecian muchos de los artículos diabólicos que fueron encontrando en sus investigaciones, como la muñeca Anabelle.

Esta historia de Warner Bros. Pictures se basa en hechos reales. La historia de la familia Smurl es en quien se basa esta película. En la década de 1970, cuando Jack y Janet Smurl se mudaron al condado de West Pittston, junto a sus cuatro hijas y los padres de él. Al principio, la vida fue casi un sueño para la familia, pero, a los pocos meses una serie de fenómenos paranormales convirtieron su vida en una pesadilla.

Los primeros incidentes eran cosas que parecían normales como ruidos, manchas y otro tipo de cuestiones. Las cosas fueron más intensas cuando los objetos eran lanzados por entidades, hasta demonios que agredieron física y sexualmente a ambos padres, según ellos mismos reportaron.

Los Warren tomaron el caso en 1986 y concluyeron que había cuatro epíritus molestando a la familia, el más peligroso de ellos: un demonio que buscaba destruirlos.

Los Smurl abandonaron el inmueble y no se reportaron más eventos paranormales.