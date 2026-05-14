Cuándo se estrena “Stuart no logra salvar el universo”, spin-off de “The Big Bang Theory”

Los seguidores de The Big Bang Theory reconocerán a Stuart Bloom, el propietario de una tienda de cómics interpretado por Kevin Sussman, uno de los personajes que formaron parte de la historia sobre amistad, ciencia y humor, y que ahora tendrá su propia serie.

Stuart intenta, y aparentemente fracasa, salvar el universo, manteniéndose fiel a su naturaleza desafortunada. Esta nueva serie de televisión de ciencia ficción y acción real, de 10 episodios, fue creada por Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady, y es la cuarta producción de la franquicia.

“Stuart” tiene la misión de restaurar la realidad después de romper un dispositivo de alta tecnología construido por Sheldon y Leonard, lo que desencadena accidentalmente un “Armagedón del multiverso”, explica The Hollywood Reporter. En la aventura participan Denise, la novia de Stuart, interpretada por Lauren Lapkus; su amigo geólogo Bert, interpretado por Brian Posehn, y Barry Kripke, personaje al que dará vida John Ross Bowie.

Stuart Fails to Save the Universe es el tercer spin-off que expande el universo de The Big Bang Theory, después de Young Sheldon y Georgie & Mandy’s First Marriage. La serie se estrenará el 23 de julio en HBO Max.

La serie The big band theory (20007-2019) trata de en un grupo de científicos nerdos y por años fue el mayor éxito de una comedia en señal abierta. Ganó 10 Emmys.

El show, que tuvo 279 episodios, es un raro ejemplo de un programa que por muchos años pudo mantener sus masivos números de audiencia.

Cada episodio de temporada 11 la vieron casi 19 millones de telespectadores, nada lejos de su pico en la temporada 9 de 20,4 millones.