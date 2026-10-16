deceso
Cuñado de Hayden Panettiere trató de salvarla: revelan angustiosa llamada al 911
La desesperación del hermano del novio de la actriz se escucha en un audio recientemente revelado.
La actriz estadounidense Hayden Panettiere falleció el 16 de agosto. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/ROLF VENNENBERND/ARCHIVO)
“¡Oh, Dios! ¡Dios mío! ¿Sabes hacer RCP o algo?”, preguntó desesperado Zach Hickerson a la operadora del servicio de emergencias 911. Él y su hermano de Brian, quien sostenía un noviazgo intermitente con la actriz Hayden Panettiere, trataban salvarle la vida. Ahora, se ha revelado el audio de esa angustiosa llamada a los servicios de emergencia.
Según relata la revista People , Zach se mantuvo en la línea pidiendo ayuda durante varios minutos. Explicó a la encargada que acababa de llegar al apartamento que la actriz y su hermano compartían, después de asistir a la iglesia y los encontró a ambos inconscientes. “Él se despertó y su chica... está inconsciente”, relató.
La operadora le pidió a Zach que buscara un desfibrilador, pero no logró encontrar uno. Cuando le preguntó si Panettiere estaba respirando, respondió: “No, no lo creo”.
Newly released 911 audio captures the desperate moments Zach Hickerson, the brother of actress Hayden Panettiere’s former boyfriend Brian Hickerson, discovers actress Hayden Panettiere unresponsive and a dispatcher guides him through CPR. Panettiere's death has been ruled an accident caused by the toxic effects of multiple drugs, including fentanyl, officials said.— CBS News (@CBSNews) October 14, 2026
La encargada le dio instrucciones para realizar las maniobras para intentar salvarle la vida a Panettiere de 36 años, de quien se ha sabido que sufría de problemas de salud mental desde hacía años. "Tenemos que empezar la reanimación cardiopulmonar. Voy a explicarte cómo hacerla", le indica la operadora, que le pide que coloque a Hayden boca arriba y retire cualquier objeto que tenga debajo de la cabeza.
A partir de ese momento, Zach siguió las instrucciones para practicarle respiraciones de rescate y compresiones torácicas", reporta la revista Hola!. Se escucha el conteo que hace hasta el momento en el que llegan las ambulancias.
A pesar de los esfuerzos los paramédicos declararon muerta a la actriz a las 14.32 horas.
Combinación letal
El 22 de septiembre, las autoridades determinaron que la causa de muerte fueron los efectos tóxicos del fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. La muerte fue clasificada como accidental. Ninguno de los hermanos Hickerson enfrentan cargos, por el momento.
Zach contó a medios de comunicación como el sitio TMZ : “Cuando salí de la iglesia, llamé y envié mensajes de texto a ambos. Cuando no pude comunicarme con Brian ni con Hayden, simplemente supuse que tal vez se habían vuelto a dormir, así que conduje hasta el Airbnb”,.
Afirmó que no conocía el código de acceso al apartamento, por lo que llamó a la puerta y eso despertó a su hermano.“Cuando entramos e intentamos despertar a Hayden para almorzar, nos dimos cuenta de que estaba inconsciente”, recordó.
“Inmediatamente llamé al 911 y Brian le administró Narcan. Luego realizamos juntos maniobras de RCP.
Una vida truncada
Hayden Lesley Panettiere nació el 21 de agosto de 1989, en Palisades, New York. Comenzó su carrera a los 11 meses. Alcanzó fama internacional como Claire Bennet en la serie Héroes, Kirby Reed en Scream 4 y Scream VI, y Juliette Barnes en Nashville. Por este último papel obtuvo dos nominaciones a los premios Globo de Oro.
También participó en Remember the Titans, Ice Princess y prestó su voz en Bichos y Kingdom Hearts. Publicó sus memorias This Is Me: A Reckoning en 2026. En el libro confesaba episodios de adicciones, depresión posparto y violencia doméstica. Dejó a una hija de 11 años, llamada Kaya Evdokia Klitschko, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.