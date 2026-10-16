Cuñado de Hayden Panettiere trató de salvarla: revelan angustiosa llamada al 911

“¡Oh, Dios! ¡Dios mío! ¿Sabes hacer RCP o algo?”, preguntó desesperado Zach Hickerson a la operadora del servicio de emergencias 911. Él y su hermano de Brian, quien sostenía un noviazgo intermitente con la actriz Hayden Panettiere, trataban salvarle la vida. Ahora, se ha revelado el audio de esa angustiosa llamada a los servicios de emergencia.

Según relata la revista People , Zach se mantuvo en la línea pidiendo ayuda durante varios minutos. Explicó a la encargada que acababa de llegar al apartamento que la actriz y su hermano compartían, después de asistir a la iglesia y los encontró a ambos inconscientes. “Él se despertó y su chica... está inconsciente”, relató.

La operadora le pidió a Zach que buscara un desfibrilador, pero no logró encontrar uno. Cuando le preguntó si Panettiere estaba respirando, respondió: “No, no lo creo”.

Newly released 911 audio captures the desperate moments Zach Hickerson, the brother of actress Hayden Panettiere’s former boyfriend Brian Hickerson, discovers actress Hayden Panettiere unresponsive and a dispatcher guides him through CPR. Panettiere's death has been ruled an accident caused by the toxic effects of multiple drugs, including fentanyl, officials said. — CBS News (@CBSNews) October 14, 2026

La encargada le dio instrucciones para realizar las maniobras para intentar salvarle la vida a Panettiere de 36 años, de quien se ha sabido que sufría de problemas de salud mental desde hacía años. "Tenemos que empezar la reanimación cardiopulmonar. Voy a explicarte cómo hacerla", le indica la operadora, que le pide que coloque a Hayden boca arriba y retire cualquier objeto que tenga debajo de la cabeza.

A partir de ese momento, Zach siguió las instrucciones para practicarle respiraciones de rescate y compresiones torácicas", reporta la revista Hola!. Se escucha el conteo que hace hasta el momento en el que llegan las ambulancias.

A pesar de los esfuerzos los paramédicos declararon muerta a la actriz a las 14.32 horas.

Combinación letal

El 22 de septiembre, las autoridades determinaron que la causa de muerte fueron los efectos tóxicos del fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. La muerte fue clasificada como accidental. Ninguno de los hermanos Hickerson enfrentan cargos, por el momento.

Zach contó a medios de comunicación como el sitio TMZ : “Cuando salí de la iglesia, llamé y envié mensajes de texto a ambos. Cuando no pude comunicarme con Brian ni con Hayden, simplemente supuse que tal vez se habían vuelto a dormir, así que conduje hasta el Airbnb”,.

Afirmó que no conocía el código de acceso al apartamento, por lo que llamó a la puerta y eso despertó a su hermano.“Cuando entramos e intentamos despertar a Hayden para almorzar, nos dimos cuenta de que estaba inconsciente”, recordó.

“Inmediatamente llamé al 911 y Brian le administró Narcan. Luego realizamos juntos maniobras de RCP.

Una vida truncada

Hayden Lesley Panettiere nació el 21 de agosto de 1989, en Palisades, New York. Comenzó su carrera a los 11 meses. Alcanzó fama internacional como Claire Bennet en la serie Héroes, Kirby Reed en Scream 4 y Scream VI, y Juliette Barnes en Nashville. Por este último papel obtuvo dos nominaciones a los premios Globo de Oro.

También participó en Remember the Titans, Ice Princess y prestó su voz en Bichos y Kingdom Hearts. Publicó sus memorias This Is Me: A Reckoning en 2026. En el libro confesaba episodios de adicciones, depresión posparto y violencia doméstica. Dejó a una hija de 11 años, llamada Kaya Evdokia Klitschko, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.