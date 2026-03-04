Dante Spinetta promueve “Día 3”, un álbum que invita a conectar con el amor y las emociones reales

El pasado 25 de febrero, el cantante, compositor y rapero argentino Dante Spinetta publicó Día 3, un álbum de 12 canciones que llega cuatro años después de la publicación de su exitoso disco Mesa dulce.

Spinetta, reconocido por críticos internacionales como uno de los referentes indiscutidos de la música argentina de las últimas tres décadas, describe Día 3 como un viaje de renacimiento.

El cantante argentino ha dejado huella en las generaciones de jóvenes que encontraron en sus canciones y lírica, una forma de expresión y un estilo de vida. Además, se consolidó como un artista clave por su capacidad de fusionar, en sus propios términos, groove, melodías, el funk, el soul y el rap.

En la actualidad promociona su nueva y esperada producción discográfica que contó con paciencia y creatividad y de acuerdo con Sony Music Argentina, Dante Spinetta vuelve a moverse hacia adelante por una necesidad profunda e inspirado en sus inquietudes sobre el presente.

Día 3: Un álbum que completa una trilogía

Según Spinetta, su reciente álbum Día 3, es un viaje de amor y de escape de la realidad que completa una trilogía que comenzó con Puñal (2017) y siguió con Mesa Dulce (2022).

“Este disco habla mucho de la manipulación mental a través de los algoritmos y de la información. Y cómo, de alguna manera, hay que volver a conectar con el amor y con las emociones reales. En un mundo que se aleja cada vez más de eso, tenemos que volver a conectar las almas, conectarnos a través de las miradas”, dijo el cantante argentino.

Durante una entrevista reciente con Prensa Libre, Spinetta indicó que Día 3 contará historias que estarán vinculadas con sus producciones anteriores y que tendrán una narrativa especial con varios videoclips de los sencillos.

“Son como tres capítulos y cuando escuchen el álbum entenderán que existe conexión entre Puñal y Mesa Dulce. En Día 3 hay mucho nivel estilístico que une esas emociones más melancólicas y el funk de los discos anteriores con la conexión que siento y en la que me encuentro en la actualidad”, dijo.

Según el músico argentino, Día 3 es un recorrido emocional de sanación y autodescubrimiento, y también un paisaje sonoro que muestra matices del funk y la música popular latinoamericana.

“El proceso fue intenso y grabé muchas canciones, pero me separé del disco en un momento, porque llegué a un punto en el que no sabía a qué sonaba. Sabía que me encantaba, pero me separé dos meses y medio del proyecto, sin escuchar nada y volví al estudio. Ahí tomé la decisión que el disco necesitaba un poquito más de firmeza”, indicó Dante, porque además de componer las canciones, fue el productor del álbum.

“Día 3 es un disco que me pidió mucha sangre, estar muy metido en el estudio, encima de todo. A nivel sonoro, quería llegar a una cierta intensidad y que sea funkero. Me costó, fue un desafío, y estoy muy contento de que haya sido así, porque creo que llegué a donde quería”, agregó.

Dante Spinetta promueve "Día 3", en un viaje de renacimiento atravesado por el funk y el pop. (Foto Prensa Libre: Cortesía Dante Spinetta | Aitor Fernández)

Los sencillos

Spinetta comenzó en el 2025 con la difusión de su nueva propuesta sonora. En febrero de ese año publicó Starlight, el primer sencillo.

Según el cantante argentino, es un funk-pop apto para las pistas, con un groove marcado y fuerte presencia de vientos.

“Starlight la incluí en el álbum, pero fue un tema que publiqué de prisa. Había pasado tiempo sin nada nuevo y dije: quiero sacar algo ya. Sin embargo, tiene su propia energía”, explicó Dante.

La producción contó con mucho trabajo y paciencia. Fue así como en octubre de ese mismo año publicó Pensando en ella, el segundo sencillo y según el músico, es una balada con melancolía tanguera, en la que las cuerdas dan el tenor para una potente canción de desamor.

“Conceptualmente, siento que el comienzo del disco es con esta canción porque su historia está acompañada de lo que vivo en este momento y que sigue la línea del resto de temas del álbum”, agregó

Dante continuó con la difusión de sus nuevas canciones y en este 2026 lanzó El reset.

El 1 de enero pasado el cantante argentino publicó esta canción que, de acuerdo con su visión, cuenta con la influencia de la música de José Feliciano. Además, cruza sonidos urbanos con bolero y cuenta con la participación de las cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional Checa.

Las colaboraciones

Día 3 cuenta con dos invitados.

De La Ghetto: colabora en Mía mía, una canción pop, con una melodía y estribillo contagiosos, que brillan desde una primera escucha. Juanse: invitado en Me quedo acá, el tema más roquero de la producción, donde el carisma y los sonidos de la guitarra conectan con el funk para un trance eterno.

Dante Spinetta promociona su esperado nuevo álbum. (Foto Prensa Libre: Cortesía Dante Spinetta | soulisfilms)

Las canciones de Día 3

Pensando en ella Maldito frenesí El reset El plancito Mía mía (feat. De La Ghetto) Soldado espiritual Starlight Universos Solos en la oscuridad Te quiero Me quedo acá (feat Juanse) El duelo

“Quedé super feliz con este álbum, siento que es mi mejor trabajo”, concluyó Spinetta.

Discografía de Dante Spinetta

La obra de Dante Spinetta se destaca por la búsqueda constante de nuevas formas de expresión, sin perder la conexión con lo popular, que lo convirtió en una figura clave de la escena musical latinoamericana.

Luego de Illya Kuryaki and the Valderramas, grupo que fundó en la década de 1990 junto a Emmanuel Horvilleur, Spinetta construyó un universo sonoro personal y en la actualidad cuenta con seis álbumes de estudio.