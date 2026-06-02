De Aquaman a Lobo: Jason Momoa vive una de las etapas más importantes de su carrera

El actor hawaiano Jason Momoa está en una de las mejores etapas de su vida, según él mismo describió, pues, a partir de éxitos como Game of Thrones y, más recientemente, Minecraft, el artista va en ascenso en el mundo de la fama.

"Este probablemente sea el año más importante de mi carrera", dijo el actor.

Cerca de celebrar el estreno de varias películas, el artista aún saborea el éxito de Minecraft, una película que protagonizó junto a Jack Black y que se convirtió en un fenómeno global. La producción fue considerada la más taquillera del 2025 en Estados Unidos.

"Realmente fue enorme, ¿sabes? No lo vimos venir", comentó el actor, quien con ese estreno comenzó a adentrarse en la comedia.

Actualmente, Momoa trabaja en varios proyectos en los que da vida a diversos personajes:

En la película "Supergirl", el artista encarnará a Lobo, un cazarrecompensas intergaláctico que, según él, interpretar es como un "sueño de infancia".

Participa en la adaptación cinematográfica de "Street Fighter", en la que interpreta a Blanka.

En la trilogía "Dune", cuya última entrega llegará en diciembre del 2026, interpreta a Duncan Idaho.

También tiene un papel en "In the Hand of Dante", que se estrenará en junio del 2026 en Netflix. En esta producción trabajó junto al director Julian Schnabel, a quien definió como su "director favorito".

Entre risas y acción

Jason Momoa, recordado por dar vida a Aquaman y otros personajes de acción, confesó que siempre quiso hacer comedia y tener la oportunidad de "hacer reír a la gente".

Recordó que su participación en La gran aventura LEGO 2, en la cual da voz a una parodia de Aquaman, fue una puerta que le permitió conectar con una audiencia muy especial: su familia.

"Fue un momento épico", comentó Momoa, "porque mis hijos pudieron verme hacer el doblaje (...). En general, lo demás no les importa nada, pero cuando estoy en algo de Lego, soy una superestrella".

El lunes 1 de junio, el actor revivió su participación en Lego al debutar como "maestro de juegos", la figura central de la campaña de Lego "Nunca pares de jugar", que busca incentivar a las familias a dedicar más tiempo a jugar con sus hijos y dejar a un lado las redes sociales y las pantallas, que ganan terreno.