¿De qué murió Giorgio Armani, ícono de la moda?

La prensa extranjera anunció el deceso del diseñador italiano Giorgio Armani, a los 91 años. Según la revista Vanidades y otras fuentes, la familia del diseñador dio a conocer algunos detalles sobre su fallecimiento en un comunicado de prensa.

“Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos”, se especifica en el comunicado.

De acuerdo con Vanidades, el "rey de la moda", como solía ser conocido, se encontraba junto a su familia y Leo Dell’Orco, su compañero durante los últimos 20 años.

Se reportó que, semanas antes de cumplir 91 años, fue hospitalizado debido a una infección pulmonar que lo obligó a permanecer en su casa de Milán, por lo que no asistió al desfile masculino de alta costura realizado en junio del 2025, según EFE. Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente si esto fue la causa del deceso.

Según la prensa extranjera, este comportamiento era poco frecuente en Armani, ya que se le conocía como un hombre dedicado al trabajo en los talleres de costura. Además, AFP informó que el diseñador canceló otros compromisos, como el desfile Armani Privé en París, por recomendación médica.

El legado de Giorgio Armani

De acuerdo con medios internacionales, el "rey Giorgio" fue una leyenda invaluable de la moda y un ícono universal del estilo contemporáneo. Se le atribuye la invención de estilos caracterizados por la elegancia y centrados en la libertad de la mujer.

También se le considera el creador de la alfombra roja como concepto estético, y se reconoce su impulso de líneas más accesibles, como Emporio Armani.

El ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, rindió homenaje a "una figura destacada de la cultura italiana, capaz de transformar la elegancia en un lenguaje universal (...). No solo fue un maestro de la moda, sino también un reconocido embajador de la identidad italiana en todo el mundo", afirmó.

La estilista italiana Donatella Versace comentó que el mundo "nunca olvidará" al diseñador: "El mundo perdió hoy a un gigante. Hizo historia y será recordado para siempre", escribió en Instagram.

El deceso ocurrió poco antes de las festividades que conmemoran los 50 años de la marca, se comunicó.

(*Con información de AFP y EFE)