¿De qué murió Sam Neill?: revelan la causa del fallecimiento del actor de Jurassic Park

El actor neozelandés Sam Neill construyó una carrera sólida en el mundo del cine, pero, sin duda, su trabajo más destacado fue en las películas de Jurassic Park, donde interpretó al paleontólogo Alan Grant.

El actor, que participó en tres películas de esta franquicia, murió el pasado 13 de julio en Sídney, Australia, a los 78 años, según comentó su familia en un comunicado, en el que resaltó que "falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida".

En ese momento no revelaron la causa de la muerte de Sam Neill, aunque recalcaron que no se trató de cáncer, dado que el actor fue diagnosticado en el 2022 con linfoma angioinmunoblástico de células T, en etapa tres. Sin embargo, tiempo después de someterse a un ensayo clínico en Australia, reveló a 7News que había entrado en remisión completa.

Luego de que la actriz Rima Te Wiata hablara sobre cómo fueron los últimos días del actor, fue su representante quien reveló la causa de su muerte. Según comentó, Neill falleció a causa de una neumonía que lo afectó en sus últimos días.

Philip Granz informó sobre la causa de la muerte con el objetivo de poner fin a las inexactitudes y falsedades que circularon en torno al fallecimiento del actor. Según dio a conocer a Deadline, la familia le rendirá un homenaje privado en su granja de Nueva Zelanda.

En un comunicado, Philip Granz agradeció a las personas cercanas a Neill por respetar la privacidad de la familia. Asimismo, medios internacionales resaltan que el actor logró vencer un cáncer poco común de la sangre.

La carrera de Neill fue extensa, pues comenzó profesionalmente en 1977 con Sleeping Dogs, película que le abrió paso al cine internacional hasta llegar a Jurassic Park en 1993. La estrella, que habría participado en al menos 150 producciones de cine y televisión, destaca El País.

También se dio a conocer que el actor neozelandés filmó, en el último año, cuatro proyectos que se estrenarán próximamente, entre ellos Godzilla x Kong: Supernova y la comedia romántica The Last Resort.

Se conoce que el actor falleció en Australia, rodeado de su familia, que lo acompañó hasta el último momento de su vida. El diagnóstico había sido revelado días antes por la actriz neozelandesa Rima Te Wiata, quien indicó que el actor había padecido neumonía antes de su fallecimiento.

Asimismo, Laura Tingle, expareja del actor, reveló que el protagonista de Jurassic Park había estado muy enfermo en las últimas semanas. En ABC Radio Sydney, la periodista destacó que los tratamientos a los que se sometió tuvieron un impacto en su organismo