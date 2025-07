De Sololá a Osaka, Japón: Mauro Yojcom representará a Guatemala en un evento internacional de tallado de madera

El escultor Mauro Yojcom representará a Guatemala en el World Wood Day, una exposición internacional que reúne a los mejores talladores del mundo, en Osaka, Japón. Este año, el evento se distingue por su formato único: tallado en madera completamente en vivo, con una temática dedicada a los animales.

En esta cita de talla internacional, donde participarán solo 30 de los mejores artistas en talla de madera de diversos países, fue incluido el escultor y artista visual originario de San Pedro La Laguna, Sololá, Mauro Yojcom. Es el primer guatemalteco en ser invitado para demostrar sus habilidades en la escultura, a través de figuras inspiradas en animales.

Con piezas únicas que representen la cultura, diversidad y esencia del país, Yojcom llevará su arte a un escenario artístico internacional. El evento se desarrollará en el Zoológico Osaka Tennoji y está organizado por la Asociación de Arte Bijyutsu Bunka.

En entrevista exclusiva con Prensa Libre, Yojcom expresó su entusiasmo por la invitación. “Este tipo de eventos, más que brindarme reconocimiento, me permiten expandir mis conocimientos en escultura monumental y abrir espacios de exposición fuera de Guatemala”, afirmó.

“En mi caso, me sirve para experimentar ese mundo del que estoy interesado: los eventos de escultura monumental. Por eso me muevo en ese ámbito. Ir a Japón me tiene muy emocionado y feliz”, añadió.

Yojcom destacó que este espacio representa una gran oportunidad, pues “en Guatemala aún no hay un campo consolidado para la escultura monumental”.

El próximo martes 22 de julio viajará a Japón, donde no solo participará en el simposio y el evento de tallado, sino que rendirá homenaje a sus raíces con una pieza en cedro llamada Q’uq’umatz (serpiente emplumada), inspirada en la belleza del quetzal.

Además, este evento le permitirá dejar una muestra permanente de su trabajo junto al de los demás artistas invitados, convirtiéndose en el primer escultor guatemalteco con una obra en la exposición de la Asociación de Arte Bijyutsu Bunka, en Japón.

Sentimientos encontrados

Yojcom compartió sus sentimientos encontrados con respecto a la representación internacional. Expresó que artistas de distintas disciplinas deben buscar reconocimiento fuera del país debido a la falta de apoyo y cultura artística en Guatemala.

Uno de los episodios que calificó como agridulce fue su participación en el concurso para erigir un monumento en honor a Miguel Ángel Asturias, en el cual obtuvo el segundo lugar. Sin embargo, las autoridades decidieron declarar desierto el concurso posteriormente. “No se trata solo del premio, sino del trato indigno al artista guatemalteco, que tiene mucho que aportar a la educación y la conciencia social”, lamentó.

Por ello, ha buscado espacios internacionales para mostrar su trabajo, lo que le ha valido diversos reconocimientos. Este año también participará en un simposio en Manta, Ecuador, donde tallará mármol de Carrara. “Estos espacios me permiten crecer como artista y entrar en contacto con visiones distintas del arte. Eso enriquece, nutre y transforma”, destacó.

Desde 2010, cuando fue asistente en el simposio Guatemala Inmortal, Yojcom ha recorrido varios países. Gracias a estas participaciones, un colega hondureño lo recomendó para el certamen en Japón. “Vieron mi trabajo, les interesó y me pidieron mi currículum. Así recibí la invitación formal”, relató.

Desde 2018 Mauro Yojcom se ha dedicado a la escultura completamente, llevando su arte a escenarios internacionales. (Foto Prensa Libre: Cortesía Eduardo Quintero)

Su legado reivindica su identidad maya

Desde los 13 años, Yojcom dejó su natal San Pedro La Laguna para buscar oportunidades en la ciudad de Guatemala. Su espíritu y habilidades, consideradas por muchos como innatas, se perfeccionaron en la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla.

Al finalizar el bachillerato, decidió especializarse en escultura, motivado por sus raíces mayas. “Mis apellidos lo reflejan. Sentí la necesidad de retomar ese vínculo ancestral con la piedra y la madera. Aprendí ambas técnicas y luego cursé arquitectura en la Universidad de San Carlos”, explicó.

Ante la falta de espacios para desarrollarse como arquitecto, en 2018 decidió volver al arte. En 2021 viajó a un simposio en Cantarranas, Honduras, donde profundizó su conocimiento en escultura. Desde entonces, ha llevado sus obras por diversos países.

“Mi trabajo gira en torno a la cosmovisión maya. Quiero rescatar la riqueza cultural de nuestro país y reivindicar nuestra identidad. Descendemos de una civilización que creó calendarios precisos, manejó el cosmos y desarrolló una matemática avanzada”, resaltó.

Con sus obras, Yojcom busca que los guatemaltecos se reconozcan en ese legado y se sientan orgullosos de su origen. Esta visión lo ha llevado también a la docencia universitaria, donde transmite que el arte es una herramienta de transformación.

“Estoy muy feliz por representar a Guatemala en Japón. Los artistas también somos embajadores: estrechamos lazos, generamos intercambios más allá del comercio o la política. Aunque me toque abrir caminos por cuenta propia, quiero hacerlo con dignidad, dejando el nombre de mi país en alto”, concluyó