De “Titanic” a “Family Law”: Victor Garber habla de su papel más humano y su conexión con Latinoamérica

Victor Garber de 76 años es recordado por el papel donde interpretó a Thomas Andrews en la cinta de Titanic (1997). El papel llevaba a conocer al reconocido arquitecto naval, quien supervisó la construcción del RMS Titanic entre 1909 y 1912.

En abril de ese mismo año, la embarcación emprendió su histórico viaje inaugural que se convirtió en una tragedia.

Andrews, ingeniero jefe del Titanic, alertó al capitán y a los oficiales sobre el hundimiento del barco. La historia marcó que demostró preocupación por los pasajeros y brindó ayuda para guiarlos hacia los botes salvavidas. Él falleció en el accidente.

Garber, nominado a seis premios Emmy, ha seguido su trabajo en el cine y la televisión. Se le recuerda en papeles como Jesús en Godspell, Jack Bristow en la serie de televisión Alias y el profesor Martin Stein en Legends of Tomorrow o el profesor Callahan en Legalmente rubia.

En entrevista exclusiva, Victor Garber habla con Prensa Libre sobre la compleja relación familiar que marca en una de las series en la que ha destacado Family Law, su papel como Harry Svensson y el mensaje que espera dejar en la audiencia de América Latina.

¿De qué trata Family law?

Universal+ estrenó en Latinoamérica el pasado miércoles 6 de agosto la cuarta temporada de Family Law, el drama canadiense creado por Susin Nielsen (Robson Arms, Arctic Air) que tiene un elenco de lujo integrado por Garber, Jewel Staite (Flash Forward, The Killing), Zach Smadu (The Expanse) y Benjamin Ayres (Saving Hope, Suits).

La ficción tiene como principal protagonista a Abigail Bianchi (Jewel Staite), una joven abogada cuya carrera da un giro cuando es filmada en una situación que deja al descubierto su adicción al alcohol. Para cambiar de aires, decide recuperar la unión con su familia, especialmente con su padre, Harry Svensson (Victor Garber) y sus hermanos, Daniel (Zach Smadu) y Lucy (Gennele Williams), por lo que empieza a trabajar con ellos.

Sin embargo, no será nada fácil para Abaigail volver a vincularse con los suyos, especialmente en medio de su proceso de rehabilitación que la necesita con la mente fría. Además de ser un drama familiar sumamente atractivo porque cómo retrata con realismo los altibajos de los vínculos, Family Law muestra cómo los integrantes de la familia protagonista deben trabajar en conjunto para ganar los casos más desafiantes.

¿Cuál es el éxito de Family Law?

Creo que Family Law tiene éxito porque todos vienen de una familia, o la mayoría lo hace, idealmente, y creo que la dinámica entre los hijos y sus padres es muy conocida para todos. Y eso es una representación muy honesta de lo que una familia atraviesa en la vida. Ellos resultan ser una firma de abogados, pero no es muy diferente de cualquier negocio familiar. Siempre está el padre que cree que tiene razón, la madre que piensa que no tiene razón y viceversa. Y luego los hijos. Y lo bueno de esta serie es que es muy honesta y muy sincera. Creo que se trata de enseñar a las personas cómo podemos llevarnos mejor.

¿Qué es lo que más le ha impactado del personaje que interpreta y la forma en que la serie continúa evolucionando en su cuarta temporada?

Siempre que obtengo un trabajo, lo primero en lo que presto atención de manera inmediata es en el guion y cuando leí el primer guion de la primera temporada, llamé a mi agente y le dije “Quiero hacer esto”. Es muy poco frecuente encontrarse con un personaje tan bien escrito que se mantuvo así durante las cuatro temporadas. En cuanto a la cuarta temporada, creo que es la mejor de toda la serie. Espero que la audiencia responda favorablemente porque no se cierran todas las historias con un moño, es una continuación de lo que se veía viendo con Harry y el resto de los personajes: son individuos que intentan que cada día las cosas salgan lo mejor posible.

¿Qué tipo de conexión han desarrollado los personajes? ¿Podría compartir alguna anécdota que te conmovió especialmente?

La relación con el personaje de Abigail con mi personaje Harry, por ejemplo, es una de las conexiones más importantes porque ella le recuerda a sí mismo en cierto modo, aunque nunca lo admitiría. La admira muchísimo, pero ella lo ha defraudado según su óptica y no quiere volver a pasar por una situación similar. Creo que el guion apoya eso, porque son adversarios, pero al mismo tiempo comparten momentos en los que conectan, y ese es uno de los aspectos más brillantes del guion. Además, con el correr del tiempo, empezaron a escribir para nosotros como actores y esa relación es compleja, como todo el guion de esta serie. Harry es un personaje muy cauteloso con su hija y como actor intento buscar los momentos de compasión, pero también los de desdén. Eso pasa con todos los vínculos de la serie, pero sobre todo con la relación entre Abigail y Harry, y es el guion lo que lleva a esta serie a otro nivel.

Me divertí mucho trabajando con este equipo, nos reímos mucho, cenamos los fines de semana porque Jewel (Staite) es una gran cocinera, somos una verdadera familia, todos sentimos una gran conexión.

Parte del elenco que dan vida a Family Law. La familia trabaja en el despacho de su padre ubicado en Vancouver.(Foto Prensa Libre: cortesía Universal+)

En Latinoamérica es reconocido como uno de los actores más carismáticos de la actualidad, ¿cómo se siente al respecto?

Para mí es un orgullo, espero que puedan disfrutar de esta temporada, yo les agradezco que miren Family Law y considero que esta temporada es la mejor de todas, es un honor para mí lo que dices. Es muy gratificante para mí filmar con el elenco de Family Law y estoy muy orgulloso de ser parte de esta serie.

¿Qué mensaje o reflexión esperas que la audiencia se lleve al ver la serie?

Es una serie que conecta porque habla de la familia, es una de las fortalezas del guion es que yo me creí lo que pasaba, para mí fue muy fácil comprender lo que pasaba. Como todos saben, en las familias uno a veces no reconoce al otro, hasta que pasa el tiempo y logran reconectar. Todos vivimos esta vida tan desafiante en la que buscamos hacer lo mejor cada día, con amor, respeto y honestidad. Esa es mi meta en la vida. En cuanto a la serie, los personajes terminan apreciándose por cómo son y eso es clave.

¿Hay algo de la personalidad de Victor Garber que se refleje en el personaje de Harry Svensson?

Sí, mucho ya que todos vivimos unas vidas similares a las de Family Law. Mi vida es un desafio diario, siempre trato de descubrir cómo hacer que cada día sea mejor. Y siempre se trata, en realidad, de ser honesto con uno mismo, de ser amable y respetuoso. Ese ha sido mi objetivo toda mi vida.Y mi personaje Harry, sin saberlo, en realidad está apuntando hacia eso, aunque no se da cuenta de lo que está tratando de lograr. Creo que en la cuarta temporada realmente empieza a ver el valor de sus hijos y encuentra una forma de apreciarlos y de verlos por quienes son. Y eso es enorme.