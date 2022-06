Débora Fadul: chef guatemalteca seleccionada entre los talentos de la cocina mundial

El mexicano Santiago Lastra, la chilena Camila Fiol Stephens, el colombiano Juan Pablo Medina, la brasileña Mariana da Silva Vasconcelos y la guatemalteca Débora Fadul son la representación del joven talento latinoamericano en la 50 Next Class of 2022, la lista anual de jóvenes promesas en el mundo de la gastronomía, que se presentó este viernes en la ciudad española de Bilbao (norte).

La lista de estos emprendedores e innovadores, propuestos por la Universidad de Ciencias Gastronómica española Basque Culinary Center como socio académico en este ámbito para The World’s 50 Best Restaurants -promotor de 50 Next-, incluye a personas de 30 territorios de todos los continentes vinculadas con la gastronomía desde la cocina, la producción, la tecnología, la educación o la ciencia.