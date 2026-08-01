Del Día del Gato al Día de la Bandera: las más de 20 celebraciones y conmemoraciones de agosto

Agosto recuerda diversos acontecimientos nacionales y mundiales, con celebraciones y conmemoraciones que evocan hechos importantes de la historia.

Desde fechas que rinden homenaje a profesiones, inventos y elementos culturales relevantes, hasta días que buscan concienciar sobre el cuidado de los animales o, simplemente, celebrar la existencia de una bebida.

Agosto comienza con alegría, pues justamente el primer día del mes se celebra el Día Mundial de la Alegría. A lo largo del mes también se conmemoran otras fechas dedicadas a símbolos patrios como la Bandera de Guatemala, características como la zurdera, festividades religiosas, la labor de los bomberos y los actos solidarios.

Estas son las fechas más relevantes que se celebran y conmemoran durante agosto.

Día Mundial de la Alegría (1 de agosto)

Fue instaurado en el 2010 por iniciativa del colombiano Alfonso Becerra, durante un Congreso de Gestión Cultural celebrado en Chile. El objetivo es reflexionar sobre el poder transformador de la alegría y la importancia de mantener presente ese sentimiento en cada momento de la vida.

Día Internacional de la Cerveza (7 de agosto)

El Día Internacional de la Cerveza se celebra el primer viernes de agosto, por lo que la fecha varía cada año. En el 2026 será el 7 de agosto. La iniciativa surgió en el 2007, en California, por iniciativa de un grupo de amigos que propuso festejar esta bebida.

Día Internacional del Gato (8 de agosto)

Se estableció en el 2008 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, junto con otros grupos defensores de los derechos de los animales. El objetivo es recordar las necesidades de los gatos, promover la adopción y favorecer su bienestar. También se celebra el 20 de febrero y el 20 de octubre.

Día Nacional e Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto)

La fecha fue adoptada en 1994 durante la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, con el propósito de concienciar sobre las necesidades de estos grupos poblacionales.

Día del Nutricionista (11 de agosto)

Se conmemora desde 1974 en Latinoamérica para recordar el nacimiento de Pedro Escudero, médico argentino y pionero de la nutrición, quien impulsó la enseñanza nutricional y la cocina dietoterápica.

Día Internacional de la Juventud (12 de agosto)

Instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999, busca reconocer la importancia de la participación de los jóvenes en los asuntos de actualidad y visibilizar sus derechos.

Día Internacional del Disco de Vinilo (12 de agosto)

Se instauró para destacar la relevancia de este formato en la historia de la música grabada. Se celebra el 12 de agosto por ser la fecha en que Thomas Alva Edison inventó el fonógrafo, en 1877.

Día Internacional del Zurdo (13 de agosto)

Busca visibilizar y concienciar sobre los desafíos cotidianos que enfrentan las personas zurdas, desde el uso de un cuaderno de espiral hasta el manejo de instrumentos musicales. Se conmemora desde 1992.

El Día del Zurdo hacen visibles las situaciones complejas que enfrentan en su cotidianidad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Día Nacional del Maíz (13 de agosto)

Desde el 2014, esta fecha promueve la protección, conservación, estudio y valoración de este cultivo, al recordar que su riqueza cultural y gastronómica constituye un pilar de la historia y el presente de Guatemala.

Día Internacional del Animal sin Hogar (15 de agosto)

Se conmemora el tercer sábado de agosto; por tanto, en el 2026 será el 15 de agosto. El objetivo es promover la adopción, la esterilización y la tenencia responsable de animales de compañía.

Día de la Virgen de la Asunción (15 de agosto)

Según el dogma católico, al final de su vida en la Tierra, la Virgen María fue asunta (llevada) al Cielo en cuerpo y alma. Su festividad se celebra el 15 de agosto y, por ser la patrona de la Ciudad de Guatemala, en su honor se desarrollan diversas actividades, entre ellas la tradicional Feria de Jocotenango.

Día del Bombero Voluntario (16 de agosto)

El 16 de agosto de 1951 se fundó el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala. Por ello, esta fecha se estableció como el Día del Bombero Voluntario, en homenaje a su labor y servicio incondicional en el país.

El Día del Bombero Voluntario rinden homenaje a la labor de los rescatistas en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Día de la Bandera de Guatemala (17 de agosto)

El Congreso de la República, mediante el Decreto 104-97, declaró el 17 de agosto como Día de la Bandera y estableció que todos los edificios que alberguen oficinas del Estado y centros del sistema educativo nacional deben mantener izada la Bandera de Guatemala todos los días.

Día Internacional de la Arqueología (18 de agosto)

Rinde homenaje al trabajo de quienes se dedican a descubrir, estudiar y preservar los vestigios de la historia de la humanidad.

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria (19 de agosto)

Busca honrar a quienes intervienen en las crisis para ayudar a los demás y apoyar a los millones de personas que atraviesan situaciones difíciles. La fecha recuerda el atentado con bomba perpetrado el 19 de agosto del 2003 en Bagdad, en el que murieron 22 trabajadores humanitarios.

Día Mundial de la Fotografía (19 de agosto)

El 19 de agosto de 1839, la Academia Francesa de Ciencias anunció al mundo la técnica fotográfica conocida como daguerrotipo, desarrollada por el francés Louis-Jacques-Mandé Daguerre. En su honor se celebra el Día Mundial de la Fotografía.

El Día Mundial de la Fotografía a técnica fotográfica conocida como daguerrotipo. (Foto Prensa Libre: EFE/ Enric Fontcuberta)

Día Nacional del Arqueólogo (21 de agosto)

Fue establecido por el Ministerio de Cultura y Deportes en el 2012 para destacar la labor de los arqueólogos en la preservación y conservación del patrimonio cultural e histórico del país.

Día Mundial del Folclore (22 de agosto)

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura instituyó esta fecha para rendir homenaje a las principales manifestaciones artísticas y culturales de los pueblos. El término folclore incluye música, gastronomía, bebidas, vestimenta, creencias, instrumentos, fiestas populares, mitos y leyendas de raíz folclórica.

Día del Diseñador Gráfico (24 de agosto)

El Día del Profesional del Diseño Gráfico se estableció en Guatemala en el 2022 mediante el Acuerdo Gubernativo 314-2022, para resaltar la labor de los diseñadores gráficos en la transmisión de mensajes mediante técnicas propias de las artes gráficas.

Día Internacional del Actor y la Actriz (26 de agosto)

La fecha tiene su origen en la figura de san Ginés de Roma, actor del siglo III que terminó convirtiéndose en mártir cristiano. Posteriormente fue venerado por la Iglesia católica como santo patrono de los actores y las actrices.

El Día del Actor y la Actriz realza su papel en las artes escénicas. (Foto Prensa Libre: EFE/ José Jácome)

Día del Empleado Postal y del Cartero (29 de agosto)

El Gobierno de la República emitió en 1963 un acuerdo mediante el cual declaró el 29 de agosto como Día Nacional del Cartero y del Empleado Postal, para resaltar la importancia de su labor.

Día Internacional de la Solidaridad (31 de agosto)

Establecido por la ONU en el 2000, busca concienciar sobre la importancia de ayudar al prójimo y promover que los gobiernos impulsen acciones para atender las necesidades sociales. También se celebra el 20 de diciembre.