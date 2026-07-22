Del pop actual a las joyas rockeras de su carrera: Shakira sorprende en el Barclays Center con un viaje por sus mayores éxitos

Un viaje en el tiempo por sus éxitos más destacados fue el que vivieron los seguidores de la cantante colombiana Shakira el pasado 21 de julio en el Barclays Center de Brooklyn, donde interpretó diversas canciones que marcaron su carrera y revivió su faceta rockera, que emocionó al público.

Esta presentación se dio dos días después de hacer historia en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, al presentarse en la final con su exitosa canción Dai Dai, junto a Burna Boy. Shakira, quien ha participado como artista invitada en cuatro eventos deportivos, siguió dando de qué hablar en las redes sociales, esta vez por el concierto con el que marcó su paso por Nueva York.

Medios como Billboard destacan que uno de los momentos más memorables de la noche fue la interpretación de Hips Don't Lie, en la que Wyclef Jean apareció como invitado especial.

El regreso de la colombiana al Barclays Center estuvo marcado por una noche de recuerdos. Su éxito mundial Hips Don't Lie fue uno de los momentos de mayor euforia. Con un look bohemio y un vestuario en tonos arena, Shakira se sincronizó con sus bailarinas y contrastó con el estilo del cantante, en una presentación que puso a bailar a los asistentes.

La sorpresa no terminó ahí. Shakira emprendió un recorrido por las canciones que marcaron su carrera artística, especialmente al reencontrarse con la etapa rockera que definió sus inicios en la industria musical.

La artista regresó a su álbum ¿Dónde están los ladrones? (1998), con interpretaciones de Ojos así, Ciega, sordomuda y Dónde estás corazón, temas que hicieron corear al público y lo transportaron a los primeros años de la carrera de la cantante y a la época que la consolidó internacionalmente.

Durante el espectáculo, Shakira mostró la melancolía de los sonidos acústicos al interpretar Inevitable. Los clásicos marcaron, sin duda, su segunda presentación en el Barclays Center.

Wyclef Jean también acompaño a Shakira hoy en su segundo show en Brooklyn pic.twitter.com/lklgSR84Ac — central shakira (@d0mesticada) July 22, 2026

La interpretación de Antología hizo que el público coreara cada verso, destaca Billboard. La cantante mantuvo el estilo old school, acompañado por versiones en inglés de Underneath Your Clothes.

Asimismo, los éxitos recientes también formaron parte de este recorrido. Shakira interpretó Soltera. tema que lanzó tras su separación y que se convirtió en uno de los himnos de sus seguidoras.

A diferencia de la primera noche en el Barclays Center, cuando compartió escenario con Tyla, Ed Sheeran y Burna Boy para interpretar canciones de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la segunda presentación, destaca el portal musical, tuvo un tono más íntimo al recordar sus raíces en el rock.