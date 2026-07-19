¿Ahora sí era Shakira? Las redes reviven la teoría de la “doble” tras su show en la final del Mundial 2026

Shakira volvió a convertirse en uno de los temas más comentados durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, esta vez no solo fue por su espectáculo en el show de medio tiempo, sino también porque los usuarios en redes sociales retomaron una teoría que surgió desde la inauguración del torneo.

A lo largo del Mundial, la cantante colombiana estuvo bajo los reflectores por distintos motivos. Hizo historia al convertirse en la primera artista en participar en cuatro Copas del Mundo, asistió a varios encuentros junto a sus hijos, expresó públicamente su apoyo a Lionel Messi y a la selección de Argentina y, además, protagonizó la ceremonia de inauguración celebrada el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Fue precisamente esa presentación inaugural la que dio pie a una curiosa tendencia en redes sociales.

Algunos internautas aseguraban que la artista barranquillera no había sido quien apareció en el escenario y comenzaron a difundir publicaciones en las que sostenían que se trataba de una doble, sobre todo, porque creían que el espacio había sido suplido por Rebeca Maiellano o, como se hace llamar en el medio artístico, Shakibecca.

¿Ahora sí era Shakira?

La conversación resurgió este domingo 19 de julio, cuando Shakira apareció en el espectáculo de medio tiempo del partido final en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Su actuación fue comparada de inmediato con la de la inauguración y cientos de usuarios hicieron referencia a la teoría que circuló semanas atrás.

La Shakira de la inauguración // La Shakira de la clausura 🫠✌🏽 pic.twitter.com/uzWLGk13fd — MadreMemestrosa (@MadreSemestrosa) July 19, 2026

Frases como "Esa sí era Shakira", "Esta vez sí era Shakira" o "Ahora sí les alcanzó para llevar a la verdadera Shakira" se multiplicaron en plataformas como X y Facebook, alimentando nuevamente la conversación viral.

Ahora si fue la Shakira de verdad pic.twitter.com/aMoK7MzGiB — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) July 19, 2026

Aunque la teoría carece de evidencia y nunca fue respaldada por la artista ni por la FIFA, los comentarios volvieron a convertir a Shakira en tendencia durante la jornada en la que cerró el Mundial 2026 con una de las presentaciones más esperadas del torneo