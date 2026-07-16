Shakira dedica emotivo mensaje a Lionel Messi tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 y Antonela Roccuzzo reacciona

Luego del triunfo de Argentina sobre Inglaterra, que le dio el pase a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Shakira, quien ha seguido de cerca a la selección argentina y ha asistido a sus partidos, compartió una emotiva dedicatoria para Lionel Messi.

Unas horas después del encuentro, la artista colombiana utilizó sus redes sociales para expresar su admiración por el capitán de la Albiceleste y felicitarlo por el triunfo 2-1 que le garantizó la clasificación a la final.

"¡Lo que Leo Messi está haciendo es más que extraordinario! Muestra los valores de un hombre que está profundamente comprometido y disciplinado, desafiante ante el paso del tiempo y todas las probabilidades. Demostrando que una persona no se define por la edad o por lo que otros dicen", publicó Shakira en sus historias de Instagram.

La artista hace referencia a que Messi, a sus 39 años, sigue destacando en la cancha por su desempeño y sus anotaciones, con las que nuevamente impulsa a la selección argentina mientras continúa haciendo historia en la jornada mundialista.

Asimismo, el mensaje llevaba implícita otra dedicatoria especial. Shakira también reconoció el papel de su esposa, Antonela Roccuzzo, en la vida de Messi, y destacó que es una fuente de fuerza e inspiración para el número 10 argentino.

"¡Y sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza e inspiración para demostrarlo!", escribió la cantante para concluir su publicación.

El emotivo mensaje ha sido considerado un doble homenaje para Messi y su esposa, al destacar la importancia del apoyo familiar para alcanzar el éxito.

Por su parte, Antonela reaccionó al mensaje y lo compartió en las historias de su cuenta, acompañado de emoticonos de emoción y un corazón blanco, en señal de agradecimiento.

Argentina se enfrentó a Inglaterra el pasado miércoles 15 de julio, en el último partido de semifinales del Mundial 2026. Con un triunfo por 2-1, la selección argentina logró clasificar a la final, que se celebrará el próximo domingo 19 de julio.