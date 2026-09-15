Descubren en Países Bajos un fragmento de “La Odisea” de más de mil años de antigüedad

Mientras en los cines del mundo se exhibe con éxito una versión de la historia escritora por Homero, en Países Bajos se celebra un importante hallazgo: un pequeño fragmento de La Odisea que tiene unos 1,700 años de antigüedad fue identificado en la Biblioteca de la Universidad de Utrecht. De acuerdo con lo que los expertos declararon a la agencia de noticias EFE, hasta la fecha solo se conocen alrededor de una treintena de piezas similares en el mundo.

La institución neerlandesa afirmó que el fragmento, fechado entre los siglos III y IV después de Cristo, contiene versos del libro XII de la obra y fue descubierto por el papirólogo neerlandés Mark de Kreij mientras estudiaba una colección de manuscritos antiguos en posesión de la Universidad de Utrecht.

Sin identificar

Como ya ha sucedido con piezas muy antiguas, este pequeño fragmento había permanecido durante décadas en la biblioteca sin ser identificado correctamente. "Inicialmente fue considerado un fragmento poco relevante del siglo VII", expone la universidad.

"En realidad, es muy especial: está ahí, en algún lugar de Utrecht, pero nadie sabe que está", explicó De Kreij a la cadena regional RTV Utrecht.

El análisis requirió de varios meses. El investigador reconoció algunas palabras características de las epopeyas de Homero y un análisis permitió determinar que correspondían al libro XII de La Odisea, una de las obras célebres de la literatura griega antigua, que relata el viaje de regreso a Ítaca de Odiseo tras la guerra de Troya.

El fragmento mide 6.6 por 7.7 centímetros, aproximadamente el tamaño de una carta de una baraja, y presenta decoloración y manchas de humedad.

La universidad explicó que el pergamino habría formado parte de una edición completa y de formato pequeño de La Odisea, como del tamaño de un lector electrónico Kindle, perteneciente probablemente a un lector de Homero que vivía en el oasis de Fayum, en Egipto, sobre el año 300.

Un punto de enlace

EFE indica que los versos conservados narran uno de los momentos decisivos de la obra: cuando Helios, dios del Sol, descubre que los compañeros de Odiseo han sacrificado y comido su ganado sagrado pese a la prohibición de su líder.

Helios pide entonces a Zeus que los castigue y una tormenta acaba destruyendo el barco y causando la muerte de toda la tripulación, dejando a Odiseo como único superviviente.

La universidad considera el pasaje un "punto de inflexión crucial" de La Odisea, situado a mitad de los 24 libros que componen la obra.

La pieza forma parte de una colección de antiguos manuscritos cristianos que la Universidad de Utrecht compró a mediados del siglo XX a los herederos del académico alemán Carl Schmidt.La mayor parte de esos documentos estaban escritos sobre pergamino en copto, una lengua utilizada en Egipto y escrita principalmente con caracteres derivados del alfabeto griego, aunque la colección contenía también papiros egipcios y griegos que habían recibido menos atención.

Pese a la antigüedad de la pieza, el papirólogo señaló que no está entre los documentos más antiguos con los que ha trabajado. "Para mí es incluso bastante joven", afirmó, celebrando que tiene "el trabajo más divertido del mundo, un buscador de tesoros".

Matt Damon y Zendaya en 'La Odisea'. (Foto PRensa Libre: EFE/Universal Pictures/Melinda Sue Gordon)

El anuncio del hallazgo no fue inmediato, porque la universidad consideró que debía ser prudente. De Kreij encontró el fragmento hace unos dos años, aunque la universidad ha anunciado ahora el descubrimiento. Esa precaución hizo que coincidiaria con el interés internacional por la obra de Homero tras su adaptación cinematográfica dirigida por el británico estadounidense Christopher Nolan.