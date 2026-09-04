“Latente 3”, un espacio que promueve el arte en favor de la educación

Más de 60 artistas expondrán piezas inéditas como parte de la tercera edición de Latente, la muestra artística que organiza la Fundación Sueños en Arte y que abrirá sus puertas en el centro comercial Avia de la zona 10. La exhibición, que tiene como objetivo financiar becas para niños y jóvenes con el fin de que no abandonen sus estudios, estará abierta al público del 17 al 30 de septiembre.

El curador Waseem Syed afirma: “Desde el inicio tratamos de crear una plataforma que sea algo más que una venta de obras. Por un lado, el propósito es ofrecer becas a jóvenes. Pero también queremos que los artistas obtengan algo y por eso nosotros exigimos a cada uno de ellos seguir un lineamiento”.

El experto asegura que para cada una de las muestras se prepara un discurso curatorial que propone ciertos parámetros. “Las obras tienen que ser inéditas. Esto saca a los artistas de su zona de confort y es un ejercicio comunal. No es que el artista solo traiga su obra, sino que es partícipe de un proceso que lleva entre siete y ocho meses”, expone.

Este año, el tema es Materia en tres registros. Syed explica: “El mundo del arte contemporáneo ha cambiado totalmente. Estamos casi en la época de lo ultra contemporáneo. Lo primero que implica es que el arte ya no existe solo en materiales tradicionales como lienzo, pintura, óleo y dibujo. La expresión de arte ya encapsula todos los medios, hasta los cuerpos”.

Indica que, a nivel mundial, “los artistas están utilizando materiales que ya traen ciertas memorias incrustadas, no son nuevos. Puede ser tela, hilos y otros. Yo quería inculcar este tipo de conocimiento en los artistas, que sean más atrevidos en su manera de trabajar y construir su lenguaje: propuse usar hilo, tela, lienzo pintura”, añade Syed. “Les pedí que sigan los criterios curatoriales, pero que sean atrevidos que si quieren agregar algo más pueden hacerlo, pero me tienen que explicar cuál es la razón de incluir el material”, comenta.

En el proceso, el curador no solo solicitó que se cumplieran las instrucciones, sino que también acompañó a los artistas. “Es una relación simbiótica. Eso fomenta una comunidad también”, agrega el curador.

En la muestra se conjugan piezas tanto de artistas consagrados como de creadores emergentes. Entre los 60 expositores se encuentran Ana Colocho, Carolina Saadeh, Francisco Peneleu, Mirella Beverini, Rocío Villanueva, Osvaldo Sequeira, Igal Permuth y Mod Cárdenas, entre otros.

El centro comercial Avia está ubicado en la 12 calle 2-25, zona 10.

Por la educación integral

La Fundación Sueños en Arte es el brazo social de BG Capital y nació con el objetivo de combatir la deserción escolar. Para ello, se brindan becas a estudiantes de distintos niveles educativos, según señala Katia Nolck, directora ejecutiva de la fundación. Asegura que se busca dejar un legado en el país.

María Isabel de Castillo, presidenta de la fundación expone que se busca que los niños completen su educación hasta el nivel superior.“Decidimos apoyar la educación porque vimos que muchos niños y jóvenes empiezan el colegio y no logran terminarlo por falta de recursos. Otros sí terminan, pero ahí se detienen porque no tienen cómo acceder a la universidad”.

Waseem Syed, el curador de la muestra, durante una visita al colegio Boston. (Foto Prensa Libre: Cortesía Fundación Sueños en arte)

De Castillo señala que alumnos apoyados por la fundación han obtenido logros académicos mediante becas universitarias y son profesionales exitosos. “Eso nos confirma que el apoyo a tiempo cambia una vida, y es lo que nos impulsa a seguir”, añade la presidenta.

Los organizadores subrayan que el trabajo de la fundación no se limita a otorgar una beca. “Acompaña a cada estudiante durante todo su recorrido educativo —del colegio a la universidad— con el propósito de formar profesionales con educación integral y de calidad, capaces de insertarse en el mundo laboral y generar un impacto social en sus comunidades, con valores y principios”.

La fundación trabaja con el colegio Boston, que según señala la presidenta de la fundación, ha subsidiado colegiaturas y gestionado padrinos para varios alumnos.

En las aulas, los niños también experimentan con el arte. (Foto Prensa Libre: Cortesía Fundación Sueños en arte)

Los representantes de la fundación afirman que, aunque la plataforma ha sembrado una semilla, debido a la magnitud del reto que impone la deserción escolar en el país, se necesita el apoyo de más instituciones, para crecer y cumplir ambiciones mayores, por lo que está abierta la opción para que más benefactores se unan a la causa.

Fechas clave de Latente

Durante la exposición habrá actividades relevantes como las siguientes:

La inauguración de la muestra será el jueves 17 de septiembre a las 19 horas

El sábado 19 de septiembre, de 10 a 12.30 horas, se realizará la Mañana familiar, con caricaturista en vivo

El jueves 24 de septiembre, de 12 a 16 horas, será la Mañana de Champán, con visita guiada, un espacio para compartir de cerca con los artistas y sus obras

Los interesados pueden comunicarse al número 4769-2534, al correo info@sueñosenarte.com.gt y el sitio suenarte.com