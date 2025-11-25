“Desembarque de mi avión ahorita”: por qué José Luis Rodríguez “El Puma” fue obligado a bajar de un vuelo

En redes sociales se ha vuelto viral un video que muestra un supuesto altercado entre el cantante venezolano José Luis Rodríguez, "El Puma", y parte de la tripulación dentro de un avión.

Medios como Infobae detallaron que el hecho ocurrió en un vuelo de la aerolínea American Airlines, que cubría la ruta entre Ecuador y Miami.

El video muestra cómo "El Puma" comienza a grabar con su celular a los pasajeros y a parte de la tripulación, cuando, de repente, el capitán aparece y le ordena bajar del avión.

"¡Desembarque de mi avión ahorita, no puede estar haciendo esto!", se escucha decir al piloto.

Medios de entretenimiento aseguran que el motivo del conflicto habría sido un mal trato por parte de la tripulación hacia el cantante.

Según Infobae, la exmánager de "El Puma", Beatriz Parga, afirmó que todo comenzó cuando un pasajero que iba al lado del artista se quejó por un maletín que este llevaba consigo.

Cuando se dirigía a los pasajeros para notificarles lo sucedido, el capitán de la Aeronave visiblemente enojado le gritó que descendiera del vuelo que cubría la ruta Ecuador… pic.twitter.com/Fgma3P1Q1v — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) November 25, 2025

La persona que grabó el video aseguró posteriormente a varios medios que la discusión inició porque Rodríguez colocó su equipaje de forma incorrecta, lo cual generó el malestar entre los miembros de la tripulación.

En la parte final del video se observa cómo "El Puma" toma sus maletas y abandona el avión, ante la vista de los demás pasajeros.

