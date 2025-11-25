Escenario
“Desembarque de mi avión ahorita”: por qué José Luis Rodríguez “El Puma” fue obligado a bajar de un vuelo
Un video en redes muestra el tenso momento que vivió José Luis Rodríguez "El Puma" con el capitán de un avión, lo que provocó que el cantante fuera obligado a bajar.
El cantante y actor venezolano José Luis Rodríguez "El Puma" durante el concierto que ofrece en el Teatro Circo Price, en Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE)
En redes sociales se ha vuelto viral un video que muestra un supuesto altercado entre el cantante venezolano José Luis Rodríguez, "El Puma", y parte de la tripulación dentro de un avión.
Medios como Infobae detallaron que el hecho ocurrió en un vuelo de la aerolínea American Airlines, que cubría la ruta entre Ecuador y Miami.
El video muestra cómo "El Puma" comienza a grabar con su celular a los pasajeros y a parte de la tripulación, cuando, de repente, el capitán aparece y le ordena bajar del avión.
"¡Desembarque de mi avión ahorita, no puede estar haciendo esto!", se escucha decir al piloto.
Medios de entretenimiento aseguran que el motivo del conflicto habría sido un mal trato por parte de la tripulación hacia el cantante.
Según Infobae, la exmánager de "El Puma", Beatriz Parga, afirmó que todo comenzó cuando un pasajero que iba al lado del artista se quejó por un maletín que este llevaba consigo.
La persona que grabó el video aseguró posteriormente a varios medios que la discusión inició porque Rodríguez colocó su equipaje de forma incorrecta, lo cual generó el malestar entre los miembros de la tripulación.
En la parte final del video se observa cómo "El Puma" toma sus maletas y abandona el avión, ante la vista de los demás pasajeros.
