Pablo Escobar: el revelador (y aterrador) momento en que el narcotraficante hizo que “El Puma” le cantara “a oscuras” en una fiesta que duró tres días

Una de las estrellas invitadas a estas fiestas fue José Luis Rodríguez “El Puma” , reconocido cantante venezolano.

En una entrevista con Listín Diario, “El Puma” recordó la noche en que cantó para Pablo Escobar en una misteriosa fiesta que duró tres días.

De acuerdo con el intérprete venezolano, esa noche fue llevado a un hotel de Medellín y fue obligado a cantar a oscuras durante varias horas.

José Luis Rodriguez comentó que en ningún momento supo que estaba cantando para Pablo Escobar, ya que él solamente tenía la orden de cantar en ese lugar y toda su presentación fue a oscuras.

“Canté. No vi a nadie, no sentí aplausos. Incomodísimo. Cantaba y cantaba, pero estaban lejos, yo no sentí a nadie”, relató.

El intérprete confesó que esa experiencia con el narcotraficante colombiano no fue agradable, ya que cantar a oscuras y sin la interacción del público es algo incómodo y poco alentador.

Asimismo, aseguró que el dinero que se gana en ese tipo de eventos misteriosos es “un dinero amargo”.

Esta peculiar historia salió a la luz por primera vez durante un capítulo de la serie El Patrón del Mal producción televisiva que narra la vida del narcotraficante más conocido de la historia.

Durante este recordado episodio, Pablo Escobar organizó una fiesta para celebrar la liberación de la hermana de uno de sus socios luego de que pasara varios meses secuestrada.

En esta fiesta se observa al cantante venezolano “El Pantera” amenizando la noche y cantando para las personas presentes.

Añadido a esto, el episodio de la serie basada en la vida de Pablo Escobar muestra al cantante seduciendo a la esposa del narcotraficante colombiano, quien al darse cuenta de la situación lo sacó de la fiesta.

Ante esta situación, “El Puma” reveló lo que realmente sucedió en esa fiesta y negó que haya existido una escena de celos por parte de Pablo Escobar.

De igual forma, comentó que en ningún momento fue expulsado del lugar, tal y como aparece en el capítulo de la serie El Patrón del Mal.

“Yo creo que este escritor va a tener que pagarme derechos de autor porque están pasando en la novela eso y me parece una estupidez porque todos cantamos en Colombia, hasta los Rolling Stones, pero nunca supimos a quién le cantamos. Nunca lo vi, no sabía que existía Pablo Escobar”, confesó.