“Chapo” Guzmán: El día en que descubrieron que había pasado un Año Nuevo con una diputada mexicana

Sánchez López fue señalada de pasar Año Nuevo al lado del capo y líder del Cártel de Sinaloa en el 2016, cuando era diputada del Partido Acción Nacional (PAN).

Guzmán Loera y Sánchez López pasaron las fiestas de fin de año en Guamúchil, Sinaloa, según notas publicadas por varios medios internacionales.

En aquella ocasión, la parlamentaria negó tener relación alguna con el narcotraficante, incluso, dijo que lo había visto, pero nunca de manera cercana.

La diputada mexicana siempre fue ligada sentimentalmente con el Chapo Guzman, al punto que la llamaron la “chapodiputada”.

“Lo he visto (a “El Chapo”), pero no de cercas (sic), nunca he platicado con él, ni tengo relación con éste, al que sólo lo he visto en ocasiones de lejos”, expresó en aquella ocasión.

“No tienen por qué juzgarme la sociedad. Sólo dos personas me pueden juzgar: Dios y una autoridad correspondiente ”, apuntó la diputada, según la nota publicada en el portal twnews.ch.

Luego de las acusaciones, la diputada ofreció una conferencia de prensa de apenas cuatro minutos, antes de ingresar al salón de sesiones de la Cámara de Diputados local. La legisladora, en dicha conferencia, pidió a las autoridades que se le investigara pues hasta ese momento no había recibido ningún citatorio.

“Ya me agarraron de su puerquito” , expresó Sánchez López en aquella ocasión, asegurando que las fechas de Navidad y Año Nuevo de aquel año, las había pasado al lado de su familia y no con el capo.

En aquella ocasión el Gabinete de Seguridad Nacional de México informó que “el Chapo” había pasado la Navidad con su familia y el Año Nuevo con la diputada por el distrito 16 del municipio de Cosalá, Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López. Se trató de un encuentro clandestino, según la información que publicó el diario mexicano Excelsior.

Relación

Pese a sus negativas, posteriormente se sabría la verdad entre la legisladora y el capo de las drogas. Lucero y Joaquín se conocieron cuando ella era aún muy joven y él era el líder del cartel de Sinaloa.

Sus vidas se cruzaron en 2011 y desde ese momento comenzó una relación que llevó a la mujer a involucrarse en el mundo de las drogas y el narcotráfico.

Oriunda de Cosala, Sinaloa, Lucero tuvo una vida complicada. A los 21 años, conoció a “el Chapo” Guzmán.

Luego de que “el Chapo” fue capturado por segunda vez, Sánchez López lo visitó en el penal de máxima seguridad del Altiplano con un acta de nacimiento y una identificación falsa.

Las imágenes de su visita fueron difundidas por los medios de comunicación. Fue así que se comprobó que la aún legisladora panista, visitó al capo en la cárcel. Tras la difusión de las imágenes, Lucero fue destituida como legisladora y comenzó a ser conocida como “Chapodiputada” .

Señalada de tener vínculos con el cartel de Sinaloa y amenazada por los enemigos del Chapo, Lucero escapó a Estados Unidos en busca de asilo, pero fue detenida en aquel país en junio de 2017, acusada de conspiración para traficar drogas. Tras la detención del capo, ella testificó en su contra.

Navidad en soledad

Algunos portales como TMZ o Infobae publicaron algunos detalles de cómo habría sido la cena de Guzmán Loera durante “su cruda y fría Navidad” en el penal.

De acuerdo con el sitio, su cena navideña fue “bastante modesta” si se toman en cuenta las fiestas de fin de año que ha pasado el otrora poderoso jefe del cartel de Sinaloa en sus lujosas propiedades.

Su cena habría sido una gallina de Cornualles (una especie de gallina comercial pequeña de EE. UU.), y de postre, tarta de mantequilla de maní.

Según la publicación, la prisión también tuvo algunas actividades navideñas como “dibujo, pintura y un espectáculo de talentos musicales”, dice Infobae.