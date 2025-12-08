Desfile de Globos Gigantes 2025: Fecha, horario, nuevas figuras y otros detalles de este espectáculo en Ciudad Cayalá

Guatemala es un país que celebra la época navideña con diferentes actividades y los desfiles con carrozas y personajes acaparan la atención de familias completas.

Este año se celebrará la tercera edición del Desfile de Globos Gigantes en Ciudad Cayalá, y de acuerdo con sus organizadores, es un espectáculo que ya se ha posicionado entre los más esperados de toda la región por contar con el nivel de los grandes desfiles navideños del mundo.

El evento mostrará la creatividad y contará con un trayecto diseñado para ofrecer vistas privilegiadas en cada esquina y permitir que las familias vivan la magia navideña de cerca.

Según la organización, cada globo mide entre 8 y 12 metros y será guiado por un equipo especializado de más de 20 operadores, en una producción que involucra a cientos de colaboradores, bandas musicales y equipos técnicos.

Figuras icónicas

Galleta de Jengibre

Santa Claus

El Grinch

Leoni

Nuevas figuras

Perrito Navideño

Una encantadora pareja de Duendecitos de Santa

Carrozas

Durante el desfile participarán carrozas especiales y el estreno de un especial tipo Trolley Navideño, que recorrerá todo el circuito acompañado de personajes, bailarines, música, burbujas y dinámicas para toda la familia.

Fecha

El Desfile de Globos Gigantes se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre del 2025.

Hora

De 10.30 a 12.30

Lugar

Ciudad Cayalá

Recomendaciones

De acuerdo con los organizadores, este evento acapara la atención masiva, por lo que habrá cierres temporales únicamente en las calles directamente involucradas en el desfile, y se habilitarán rutas alternas a través de sótanos para circulación vehicular y peatonal.

Durante el Desfile de Globos Gigantes se habilitarán tres puestos de socorro en puntos estratégicos:

Cerca de la Iglesia

En la entrada de Distrito Moda

Al inicio del desfile.

También se contará con personal de seguridad para resguardar el bienestar de los visitantes.

El evento es completamente gratuito, con accesos abiertos a todo público, por lo que se recomienda tomar en cuenta los siguientes puntos:

Llegar temprano para asegurar un buen espacio y disfrutar del recorrido con comodidad.

Llevar protección por el sol e hidratación.

Otras actividades

Al finalizar el recorrido, a las 12.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo navideño en la Plaza Principal frente a la iglesia que incluirá música, canto, baile y una obra interpretada por más de 16 artistas en escena.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.