“Desfile Inicia la Primavera”: horario, recorrido y puntos clave del evento que inaugura el Festival de las Flores en Antigua Guatemala

La alegría del Festival de las Flores se hará sentir este viernes, cuando se realice el tradicional desfile “Inicia la Primavera”, que dará paso a la novena edición del festival en Antigua Guatemala. Con flores adornando los vehículos alegóricos, la magia de la primavera empezará a recorrer las calles de la ciudad, que horas después se convertirá en una galería de arte.

El epicentro, el corazón de Antigua Guatemala, verá florecer esta edición del festival, que se rige por el lema “Antigua, ciudad de las artes, donde florecen las estrellas”. La actividad del desfile de carrozas traerá música, arte y los adornos florales que evocan la magia y el espíritu de la Eterna Primavera, según detallaron los organizadores.

Andrea Contreras, fundadora del Festival de las Flores de Antigua Guatemala, compartió que para esta edición del desfile “Inicia la Primavera” se contará con la participación de dos bandas escolares: una proveniente de Jutiapa y la banda del INVAL.

En esta ocasión serán al menos 13 carrozas las que llevarán el arte floral a las calles empedradas de la ciudad, y recorrerán lugares emblemáticos de Antigua Guatemala, como el Arco de Santa Catalina, donde los visitantes podrán tomarse las icónicas fotografías, explicó Contreras.

La actividad dará inicio desde Tacaná Cumbing, en la calle Ancha que conduce a Jocotenango, y finalizará frente a la Catedral de San José, donde se realizará la exposición de las carrozas para que vecinos y visitantes puedan fotografiarse junto a ellas.

Este evento es una antesala del Festival de las Flores, pues anuncia que Antigua se convertirá en una galería floral.

Fecha:

Viernes 14 de noviembre

Hora:

A partir de las 14 horas

Lugar:

Inicio: Tacaná Cumbing

Epicentro: Catedral de San José

Puntos clave del recorrido:

La Merced

Arco de Santa Catalina

Palacio de los Capitanes Generales

Entrada:

El evento será gratuit

