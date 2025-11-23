Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala de este domingo 23 de noviembre

La magia y la alegría caracterizan el Desfile Navideño, una de las actividades populares durante la temporada de fin de año en la ciudad de Guatemala.

Recientemente, la Municipalidad de Guatemala anunció 25 recorridos por todas las zonas de la ciudad capital, en distintas colonias. Durante estos, los guatemaltecos pueden disfrutar de carrozas alegóricas y de sus personajes.

Según la comuna capitalina, este tipo de actividades fortalece la convivencia entre vecinos y es apta para todas las edades, siempre tomando en cuenta las precauciones correspondientes para disfrutar de la actividad de la mejor manera posible.

Además de los desfiles, se tienen previstas otras actividades para esta época, entre las que se encuentran el Festival Navideño, el Mapping de la Catedral Metropolitana y los diferentes bazares del Centro Histórico.

Fecha

23 de noviembre de 2025

Hora

De 19 a 21 horas

Lugar

El desfile comenzará en la 17 calle, entre la 22 y 23 avenida de la colonia Alcázar, zona 10 capitalina, y finalizará en la 13 calle y 13 avenida, colonia Oakland 1, en la misma zona.

Mapa del recorrido del Desfile Navideño este 23 de noviembre. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Otros puntos que recorrerá el desfile en la zona 10

Diagonal 6

Bulevar Los Próceres

20 avenida

Edificio Los Girasoles

