escenario
Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala del sábado 15 de noviembre
El Desfile Navideño 2025 continúa su recorrido por distintas localidades de la ciudad capital. Conozca la ruta y el horario del próximo evento.
Desde hace cuatro años, el Desfile Navideño recorre diferentes lugares de la capital. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)
Faltan pocas semanas para dar la bienvenida a diciembre, pero el calor de la temporada ya se siente en cada rincón de Guatemala. Durante esta época, el Desfile Navideño se suma a los eventos que reciben la temporada de fin de año con el brillo y la alegría que caracterizan este mes.
El recorrido programado para este 15 de noviembre tendrá lugar en distintos puntos de la zona 12 de la ciudad de Guatemala.
En el evento, las familias podrán divertirse observando a sus personajes favoritos en las carrozas navideñas que llenarán de luz el perímetro capitalino.
De acuerdo con información de la Municipalidad de Guatemala, se programaron un total de 25 recorridos para este 2025 en diversas zonas de la capital, colonias y barrios de la ciudad.
Fecha
Sábado 15 de noviembre de 2025
Hora
De 19 a 21 horas
Lugar
El desfile iniciará en la Diagonal 19, 36-01, avenida Petapa, zona 12, y finalizará en la 9ª avenida y 10ª calle, colonia Reformita.
Precio
Actividad gratuita
