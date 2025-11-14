Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala del sábado 15 de noviembre

Faltan pocas semanas para dar la bienvenida a diciembre, pero el calor de la temporada ya se siente en cada rincón de Guatemala. Durante esta época, el Desfile Navideño se suma a los eventos que reciben la temporada de fin de año con el brillo y la alegría que caracterizan este mes.

El recorrido programado para este 15 de noviembre tendrá lugar en distintos puntos de la zona 12 de la ciudad de Guatemala.

En el evento, las familias podrán divertirse observando a sus personajes favoritos en las carrozas navideñas que llenarán de luz el perímetro capitalino.

De acuerdo con información de la Municipalidad de Guatemala, se programaron un total de 25 recorridos para este 2025 en diversas zonas de la capital, colonias y barrios de la ciudad.

Fecha

Sábado 15 de noviembre de 2025

Hora

De 19 a 21 horas

Lugar

El desfile iniciará en la Diagonal 19, 36-01, avenida Petapa, zona 12, y finalizará en la 9ª avenida y 10ª calle, colonia Reformita.

Estos son los puntos que recorrerá el Desfile Navideño el próximo sábado 15 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Precio

Actividad gratuita

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.