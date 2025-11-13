escenario
Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala del viernes 14 de noviembre
El Desfile Navideño llevará alegría a distintos puntos de la ciudad de Guatemala. Tome nota del recorrido programado para este viernes.
El Desfile Navideño recorrerá varios puntos de la zona 5 capitalina. Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
Las carrozas alegóricas del Desfile Navideño dan la bienvenida a una de las épocas más esperadas del año. De acuerdo con la Municipalidad de Guatemala, se han programado 25 recorridos en diversas zonas de la capital.
El desfile iniciará en la colonia Saravia, zona 5, y finalizará en el Edificio Céntrico, en la misma localidad.
Durante los recorridos navideños, los guatemaltecos podrán observar personajes y carrozas alusivos a la temporada. La actividad es gratuita y apta para toda la familia.
Según información de la comuna capitalina, el Desfile Navideño recorrerá varios barrios de la zona 5 este viernes 14 de noviembre. A continuación, se detalla el horario y los puntos clave:
Fecha
Viernes 14 de noviembre de 2025
Hora
De 19 a 21 horas
Lugar
El desfile comenzará en la 20 calle y 46 avenida de la colonia Saravia, zona 5, y finalizará en la 29 avenida y 30 calle, Edificio Céntrico, de la misma zona. Durante el recorrido pasará por los siguientes puntos:
- Paiz
- Pan Pavailler
- Pizza Hut
- NoviCentro de zona 5
- 34 avenida
- 25 avenida
Precio
Entrada gratuita
