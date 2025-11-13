Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala del viernes 14 de noviembre

Las carrozas alegóricas del Desfile Navideño dan la bienvenida a una de las épocas más esperadas del año. De acuerdo con la Municipalidad de Guatemala, se han programado 25 recorridos en diversas zonas de la capital.

El desfile iniciará en la colonia Saravia, zona 5, y finalizará en el Edificio Céntrico, en la misma localidad.

Durante los recorridos navideños, los guatemaltecos podrán observar personajes y carrozas alusivos a la temporada. La actividad es gratuita y apta para toda la familia.

Según información de la comuna capitalina, el Desfile Navideño recorrerá varios barrios de la zona 5 este viernes 14 de noviembre. A continuación, se detalla el horario y los puntos clave:

Fecha

Viernes 14 de noviembre de 2025

Hora

De 19 a 21 horas

Lugar

El desfile comenzará en la 20 calle y 46 avenida de la colonia Saravia, zona 5, y finalizará en la 29 avenida y 30 calle, Edificio Céntrico, de la misma zona. Durante el recorrido pasará por los siguientes puntos:

Paiz

Pan Pavailler

Pizza Hut

NoviCentro de zona 5

34 avenida

25 avenida

Mapa oficial del recorrido. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Precio

Entrada gratuita

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.