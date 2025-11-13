Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala del viernes 14 de noviembre

escenario

Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala del viernes 14 de noviembre

El Desfile Navideño llevará alegría a distintos puntos de la ciudad de Guatemala. Tome nota del recorrido programado para este viernes.

María Alejandra Guzmán

|

time-clock

desfile navideño

El Desfile Navideño recorrerá varios puntos de la zona 5 capitalina. Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Las carrozas alegóricas del Desfile Navideño dan la bienvenida a una de las épocas más esperadas del año. De acuerdo con la Municipalidad de Guatemala, se han programado 25 recorridos en diversas zonas de la capital.

El desfile iniciará en la colonia Saravia, zona 5, y finalizará en el Edificio Céntrico, en la misma localidad.

Durante los recorridos navideños, los guatemaltecos podrán observar personajes y carrozas alusivos a la temporada. La actividad es gratuita y apta para toda la familia.

Según información de la comuna capitalina, el Desfile Navideño recorrerá varios barrios de la zona 5 este viernes 14 de noviembre. A continuación, se detalla el horario y los puntos clave:

Fecha

Viernes 14 de noviembre de 2025

Hora

De 19 a 21 horas

Lugar

El desfile comenzará en la 20 calle y 46 avenida de la colonia Saravia, zona 5, y finalizará en la 29 avenida y 30 calle, Edificio Céntrico, de la misma zona. Durante el recorrido pasará por los siguientes puntos:

  • Paiz
  • Pan Pavailler
  • Pizza Hut
  • NoviCentro de zona 5
  • 34 avenida
  • 25 avenida
Desfile Navideño 14 de nov
Mapa oficial del recorrido. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Precio

Entrada gratuita

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

ARCHIVADO EN:

 Qué hacer en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS