Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala este 8 de diciembre

Durante esta temporada de fin de año, el Desfile Navideño ha iluminado la ciudad. En el recorrido se observan diversas carrozas alegóricas con personajes, entre los que destacan Mamá Claus, Santa Claus y algunos de la película Cars.

De acuerdo con información de la Municipalidad, se programaron 25 recorridos distintos en varias zonas y colonias de la ciudad capital.

Asimismo, la comuna capitalina anunció otros eventos navideños, como el mapping en la Catedral y el Festival Navideño.

Este 8 de diciembre, el Desfile Navideño concluye su edición 2025 con un recorrido por varios puntos de la zona 9 de la ciudad capital, informa la Municipalidad de Guatemala.

Fecha

8 de diciembre del 2025

Hora

Inicia a las 19 horas

Lugar

Inicia en la 2a calle 0-22, zona 9, y finaliza en la 9a calle, entre 2a y 3a avenidas, de la misma zona.

Precio

Actividad gratuita

