Día del Cosplay: Cuál es su significado y por qué se celebra el 27 de agosto de 2025

Dentro de las distintas expresiones artísticas existentes, el cosplay ha surgido en la comunidad geek como una forma de creatividad y expresión personal, mediante la cual los participantes dan vida a sus personajes favoritos a través de trajes y actuaciones.

Según el sitio El Tiempo, cosplay es una abreviatura de costume play o juego de disfraces, que va más allá de simplemente portar un traje; se trata de una manifestación artística que combina dedicación, ingenio y un fuerte vínculo con la ciencia ficción.

Ya sea que se representen personajes de videojuegos, anime, manga o caricaturas, la comunidad cosplayer utiliza su creatividad por medio de disfraces, maquillaje y fotografía para expresar su arte.

Con el propósito de reconocer y valorar el esfuerzo y la pasión que cada cosplayer dedica a dar vida a sus héroes o villanos favoritos, la comunidad ha destinado un día completo para realizar diversas actividades y fomentar la convivencia entre personas con intereses afines.

¿Cuál es el origen del día del Cosplay?

Cada 27 de agosto, la comunidad cosplayer se reúne con sus mejores trajes para celebrar el Día Internacional del Cosplay, una efeméride que, según el sitio Red Historia, surgió en Tokio, Japón, en la década de 1970.

De acuerdo con la información del sitio, esta fecha comenzó como un pequeño evento en el que los fanáticos se reunían para mostrar sus atuendos y compartir con una comunidad de intereses afines.

Con el tiempo, la celebración se extendió a ciudades vecinas y trascendió el continente asiático a todo el mundo.

No obstante, existe otra versión sobre el origen de esta conmemoración. Según el medio Código Esports, en 2010 la comunidad cosplayer decidió, mediante una votación en la página de Facebook Cosplay International Day, establecer una fecha para su día internacional.

De acuerdo con ese medio, la iniciativa fue impulsada por la estadounidense Jennifer Alice. La fecha se eligió el 27 de agosto porque no coincidía con eventos importantes ni convenciones relevantes para la comunidad del anime, lo que les permitió participar sin afectar su calendario de actividades.

Una cosplayer caracterizada como Zhuge Liang, personaje de un videojuego, posa durante la ChinaJoy, conocida como China Digital Entertainment Expo and Conference, en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái, el 1 de agosto de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

¿Qué es un Cosplay?

El cosplay consiste en reproducir con detalle los trajes y personajes de películas, cómics, videojuegos y series. Quienes lo practican invierten tiempo en la elaboración de vestuarios, maquillaje y actuaciones para dar vida a héroes y villanos, incorporando también la interpretación de roles mediante escenas y poses que reflejan la esencia de cada personaje.