Día del Niño 2025: Videos revelan un encuentro divertido entre niños y artistas que participarán en una exposición benéfica en Guatemala



Cada 1 de octubre, en Guatemala celebra el Día del Niño, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el propósito de visibilizar y reforzar los derechos de la niñez, reconociendo que los niños son fuente de energía, motivación, alegría y esperanza para el país, según señala el Congreso de la República.

En esta fecha, compartimos una actividad que busca apoyar a mejorar la educación de la niñez guatemalteca a través de la búsqueda de becas y otros proyectos.

Latente es más que una exposición: es un puente entre la creatividad y la búsqueda de oportunidades. Organizada por la Fundación Sueños en Arte, brazo social de la empresa BG Capita. Esta muestra reúne anualmente a artistas nacionales e internacionales que, con estilos y técnicas diversas, dan vida a obras únicas. Este año, la curaduría y museografía está a cargo de Waseem Syed, quien aporta una mirada fresca y global.

La exposición se presentará en Plaza Luna, Avia, zona 10, del 7 al 12 de octubre. Los fondos recaudado serán destinados al programa de becas educativas, que abre oportunidades a estudiantes con limitaciones económicas para continuar sus estudios y acceder a una educación de calidad. Los principales beneficiarios han sido estudiantes del Colegio Boston, en Antigua Guatemala, aunque la fundación busca ampliar su alcance y generar nuevas alianzas con otros centros educativos.

Un proyecto de visión a futuro

“Esta fundación nace de historias de éxito, pero también de los retos que hemos visto de cerca”, explica María Isabel Batres de Castillo, presidenta. “Hay jóvenes que han alcanzado grandes logros, pero también otros a quienes se les cierran las puertas y las oportunidades. Eso fue lo que nos movió, como junta directiva y como personas, a crear esta iniciativa”.

Batres también señala las carencias del sistema: “Cuando uno vive de cerca la realidad escolar, se da cuenta de que el nivel educativo en Guatemala es bajo en matemáticas y lectura. La educación pública es muy limitada, y son pocos los jóvenes que logran continuar a básicos o diversificado”.

En este contexto, el arte se convierte en motor de cambio. “Latente es el área artística de la fundación y la principal vía de recaudación de fondos”, comenta Katia Nölck, directora ejecutiva de la Fundación. Al inicio, la propuesta se pensó como un evento pequeño, con apenas 30 o 50 artistas. Sin embargo, la respuesta superó expectativas: en su primera edición participaron más de 100 creadores, seleccionados entre más de 180 interesados. Este año, nuevamente la convocatoria fue amplia y el comité eligió a 60 artistas.

El público podrá apreciar obras en óleo, acrílico, acuarela, escultura y otros medios, con la participación de artistas guatemaltecos consagrados y emergentes, además de invitados internacionales provenientes de El Salvador, México, Costa Rica y España.

Un aspecto especial de esta edición ha sido el vínculo entre los artistas y los estudiantes. Varios de los participantes fueron entrevistados por niños del Colegio Boston, quienes formularon preguntas sencillas y genuinas a través de un encuentro virtual. “La maestra de arte, Rocío Castellanos Pontaza de Soberanis, presentó las obras, los pequeños grabaron sus preguntas y los artistas respondieron con entusiasmo”, relata Nölck. Además, se organizaron talleres presenciales para que los alumnos pudieran vivir de cerca el proceso creativo. Compartimos tres de las entrevistas para conocer más de los artistas que estarán en esta actividad.

Pamela Cerezo

Por Andrea Valeria Salazar

Tercero primaria

¿Desde cuándo empezó a pintar?

Desde que era muy pequeña. Siempre hacía muchos dibujos; me encantaba hacer trazos minuciosos y ponerles muchísimos colores. El problema era que en aquel entonces yo era muy tímida, así que guardaba o escondía mis dibujos; incluso, a veces los rompía o los tiraba.

Si pudiera regresar el tiempo, llegaría con esa niña y le diría: “Niña, enseña todo lo que haces. No importa si está bien o mal, siempre hay que mostrarlo, porque es tu expresión”. Qué importante es enseñarla: ya lo transmitiste en un papel; ahora hay que compartirlo para que la gente lo vea y lo sienta como tú lo sientes.

¿Cuánto tiempo le toma hacer un cuadro?

Depende. A veces me tardo mucho y otras veces poco. Lo más rápido puede ser una semana. Lo primero que hago cuando trabajo con acuarela es esperar a que se seque; después, uso mi rapidógrafo para hacer todas las líneas y detalles.

Hay obras que me han tomado meses. Casi nunca trabajo dos o tres al mismo tiempo; prefiero terminar una antes de empezar otra. Aunque, a veces, cuando me aburro, salto de una obra a otra para sacar otra expresión.

¿Qué sensación le da pintar con líneas y puntos?

Es como si mi mano tomara el control y fuera mi corazón el que hablara y expresara algo. Cuando termino todas las líneas o los puntitos y luego lo observo, siento que algo pasó ahí, que algo salió. Eso me hace muy feliz y me da mucha satisfacción: saber que logré expresar algo.

Eileen Kohler

Por Matteo Mendoza

Tercero primaria

Creo que oí en su página de Facebook que comenzó a pintar con su abuelo.

Yo comencé a pintar a los 13 años, y justo como tú dijiste, mi abuelito fue el que me motivó a seguirlo haciendo, y a los 15 años ya lo comencé a mostrar a las demás personas.

¿Cómo saca sus inspiraciones y las convierte en un mundo de diferentes formas?

Me encantó que te gustara el arte que justo había hecho para este año, que es un poco más abstracto; es el arte de las manchas, como tú le dices. No desde siempre pinté así, sino que antes mis pinturas primero fueron bastante de estudio. Luego fueron más íntimas, en las que yo expresaba mis emociones y que solo para eso me servía mi arte. Y luego ya mi arte se convirtió para los demás. Pues sentía que todavía había algo que faltaba, y era que yo lo estaba haciendo todo muy rígido.

El arte con las manchas —que en realidad es un tipo de automatismo que viene del surrealismo— me ha permitido a mí tener una libertad que no tenía de otra manera. En las manchas veo estas formas y figuras, así como a veces lo vemos en las nubes, o en el suelo o en la naturaleza, en los troncos. Estoy segura de que tú también lo has sentido y has visto cosas cuando, en realidad, no están ahí. Aparte de arte, también es inspiración; entonces son dos cosas diferentes.

Entonces, para inspiración se necesita algo, ¿y qué es esa cosa que necesita ella para inspirarse?

Lo que necesito es, primero, estar en un estado tranquilo, no tener una presión de que tengo que complacer a alguien, y así permitir que mi imaginación y todo lo que pueda venir de mi interior se plasme y lo vea en las manchas, o en las líneas, o en los trazos que haga.



Otra cosa que necesito mucho es paciencia, porque a veces tengo las manchas ya hechas, por ejemplo, pero no les he logrado ver una forma. Entonces, es de esperar y seguir viendo, y seguir estudiándolas, seguir viendo, y eventualmente esas imágenes que ya están en nuestro interior se van a revelar.



¿De dónde viene mi inspiración? Me preguntabas también, y creo que ha variado durante todo este tiempo que llevo pintando. Pero, sobre todo, lo que se ha mantenido y que siempre me ayuda mucho es no perder la capacidad de asombro a lo que está a mi alrededor, a las experiencias que tengo. El cotidiano, ahora, aprendiendo y haciendo introspección en quién soy, qué es lo que me importa a mí, qué es lo que yo valoro, y es lo que quiero dar a los demás.

Marielos Iturbide

Por Daniel Medina y Luciana Ortíz

Preparatoria

¿Cómo aprendió a dibujar hormigas?

Pues las aprendí desde pequeñita, porque a mi papá le encantaban las plantas, y a mi mamá también.

Entonces, yo me metía con ellos a sembrar, a cortar flores, y mi papá me decía: “No solo mirés, observá despacito”. Entonces, yo me ponía a observar, y observaba hormigas, y me encantaba que se me subieran. Y escogía las que no picaban. Entonces se me subían, y yo me mataba de la risa porque me hacían cosquillas.

Entonces, desde chiquita, desde la edad de ustedes, me empecé a enamorar de las hormigas, y las empecé a pintar. Es fácil, son tres puntitos, tres circulitos, y a cada circulito se le ponen sus cuatro patitas, o seis patitas, y sus antenitas, y ya está. Así son las hormigas.

¿Qué otros insectos pintaría, aparte de hormigas?

Ahorita tengo pensado hacer zompopos de mayo. No sé si han oído sobre los zompopos de mayo. Son unas hormiguitas más gorditas y cafecitas. La diferencia es que tienen alas, tienen alitas, y ellas aparecen... lo lindo de ellas es que aparecen cuando va a llover, por eso se llaman zompopos de mayo. Prácticamente, aparecen después de la lluvia y ellas hacen un vuelo nupcial, que es cuando se casan, suben y vuelan, y después, cuando caen, se quitan sus alitas. Y entonces, a mí me encantan, y por eso tal vez sean las siguientes que pinte.

¿Y por qué escogió la hormiga?

Porque son leales, porque se ayudan unas a otras, porque no se meten zancadilla, porque si a una se le cayó la comidita, la otra se la recoge y van juntas, van todas en fila hacia el hormiguero para que todas coman en el hormiguero.

También, cuando hay incendios, vienen ellas y se meten a sus hormigueros, y cuando termina el incendio, ellas sacan las semillitas para que vuelvan a crecer los árboles que se quemaron.

Y entonces, tal vez después de un incendio, ustedes ven unas plantitas que van creciendo chiquititas otra vez: son las hormigas. Las hormigas son las que las llevan. O sea, por eso son tan importantes las hormigas. Por eso las amo.

¿Cuántas horas se tarda en dibujar hormiguitas?

Tal vez trabajo como las hormigas, porque no trabajo todo el día, sino que soy constante: cada día trabajo un poquito, cada día. Una hora, dos horas. Si me canso, ya no trabajo, pero si no me canso, sigo.

¿Y cuál es la obra que más le ha costado?

Pues fue una obra en la que conté cada hormiga. ¡Imagínense contar cada una de ellas! Y la obra tenía 3 mil 800 hormigas, esa fue la que más me costó.

Fecha

Martes 7 al domingo 12 de octubre

Hora

De 9 a 20 horas

Lugar

Avia, 12 calle 2-25 zona 10

Precios y localidades :

Exposición gratuita

Venta de entradas:

Si desea ver el catálogo de obras ingrese en el siguiente link: qrco.de/latente2025

