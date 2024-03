La Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la zona 1 de la capital, fue el recinto en el que la banda Dios Salve a la Reina (God Save the Queen), considerada una de las mejores banda tributo al legendario grupo liderado por Freddie Mercury, Queen, ofreció un concierto en el país.

Dios Salve a la Reina (God Save the Queen) surgió en 1998 en Rosario, Argentina, formada por Pablo Padín, Francisco Calgaro, Matías Albornoz y Ezequiel Tibaldo y comenzó sus primeros pasos en pequeñas localidades de su ciudad natal.

De 1999 a 2002 el grupo continuó con presentaciones y se afianzó en su país. Además, en 2003 apareció por primera vez en TV abierta local y ganó el Cavern Club de Buenos Aires, concurso que le permitió realizar presentaciones en Inglaterra durante el 2004.

El grupo cautivó en Liverpool y Londres y posteriormente se presentó en el Mathew Street Festival ante 35 mil personas. Durante su estadía en Inglaterra, los integrantes del grupo conocieron al guitarrista original de Queen, Brian May, quien se sorprendió ante el parecido físico de los músicos y elogió su trabajo debido al respeto con el realizan el homenaje.

Ese mismo año la banda fue invitada a la convención de Queen más importante de Latinoamérica, en Brasil, donde fue declarada “Mejor tributo a Queen de Sudamérica”.

A partir de 2005, el grupo se afianzó de forma internacional y ofreció conciertos en países como España, Suiza, Inglaterra, Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Venezuela, entre otros.

A Guatemala llegó por primera vez en junio de 2012, año en el que la banda también ofreció sus primeros conciertos en otros países centroamericanos.

Previo a su primer concierto en el país, el grupo dijo a Prensa Libre que el deseo de convertirse en una banda tributo a Queen surgió como un pasatiempo que, con el transcurso de los años, fue creciendo el show, sumaron elementos, como el vestuario, las caracterizaciones y los instrumentos, hasta llegar a lo que proyectan en el escenario en la actualidad.

En ese año, la banda dio un concierto el 29 de junio en el Grand Tikal Futura Hotel de la ciudad de Guatemala.

En 2019 el grupo regresó al país y el 20 de febrero de ese año ofreció otro espectáculo en Fórum Majadas, en la capital.

El concierto en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Dios salve a La Reina (God Save the Queen), cantó para los guatemaltecos nuevamente durante la noche del sábado 23 de marzo.

Convencidos de que los admiradores de Queen son exigentes, los músicos de la banda regresaron a Guatemala con la responsabilidad de brindar un concierto con los éxitos que inmortalizó Freddie Mercury.

La Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la zona 1 de la capital, fue el recinto que abarrotaron los fanáticos de Queen y corearon los temas que interpretó el grupo Dios salve a La Reina.

La velada musical comenzó a las 19.50 horas con la participación de The Rubber Souls, grupo guatemalteco integrado por Alejandro Rodríguez (voz), Ariel Muralles (guitarra líder), José Gabriel Morales (bajo) y Estuardo Mendoza (batería).

El grupo guatemalteco The Rubber Sould durante un concierto en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Para el concierto, The Rubber Souls contó con el apoyo de Mafer Álvarez y David Salguero, en los coros y Estefanos Mayén como invitado especial en la armónica.

The Rubber Sould animó a los asistentes durante una velada llena de recuerdos. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Durante aproximadamente una hora, los músicos deleitaron a los asistentes con un repertorio en el que incluyeron temas como Heroes (David Bowie), With or Without You (U2), Help!, Can´t Buy Me Love, Love Me Do (Los Beatles), Mr. Blue Sky (Electric Light Orchestra, y Eye in the Sky (The Alan Parsons Project), entre otros.

God Save the Queen se ha caracterizado por interpretar con la misma energía los temas que hicieron famosos a la agrupación liderada por Freddie Mercury. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Dios salve a La Reina (God Save the Queen), salió al escenario a las 21 horas y recordó los éxitos de la banda británica en un recinto a lleno total.

La agrupación Dios Salve a la Reina rindió tributo a Queen, durante una velada de 90 minutos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Durante una velada de 90 minutos los músicos cautivaron en el país con música e imagen.

En el show interpretaron temas como Hammer To Fall, Under Pressure, In the Lap of the Gods, Keep Yourself Alive, Love Of My Life,"Somebody To Love, I Want To Break Free y Bohemian Rhapsody, entre otros.

Durante más de dos décadas, God Save the Queen ha demostrado que su vínculo con Queen. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Dios Salve a la Reina se despidió del escenario luego de interpretar los clásicos We Will Rock You y We Are The Champions.