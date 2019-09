Disney confirma a Kevin Feige para desarrollar película de ‘Star Wars’

Foto: Comic Con San Diego

Kevin Feige, el actual CEO de Marvel Studios, se embarcará en una nueva aventura dentro de las galaxias lejanas al desarrollar una nueva película de ‘Star Wars’. Lo anterior fue confirmado por el propio Alan Horn, director creativo y vicepresidente de Disney Studios, quien reconoció a Feige como un fanático de las películas.

El desarrollo de la nueva película llegará después que concluya la saga de Skywalker, según informó en exclusiva el medio ‘The Hollywood Reporter’. Kevin Feige fusionará su talento y devoción por esta historia para hacer equipo con Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, donde otros proyectos como ‘Indiana Jones’ y ‘Children od Blood’ también están considerados.

El legado del actual CEO de Marvel Studios quedará para siempre. Su visión hizo revolucionar el género cinematográfico de superhéroes, el cual se ha impuesto como nunca antes dentro del gusto de los seguidores alrededor del mundo.

Una nueva era dentro de ‘Star Wars’ estará escribiéndose con la participación de Kevin Feige, quien es un seguidor como ningún otro de este universo. Desde ahora, los seguidores de esta franquicia tendrán sus ojos puestos en estos dos grandes productores, los cuales seguramente renovarán el sentido que dejará la narración después de la saga Skywalker.

La asignación de este importante proyecto llega después de que Disney ha reportado que la franquicia no pasa por su mejor momento. Incluso, el parque de atracciones ‘Star Wars: Galaxy’s Edge, inaugurado meses atrás, no está teniendo el resultado que se esperaba.

¿Qué sorpresas traerá la llegada de este personaje a ‘Star Wars? Aún es muy pronto para elaborar teorías. Aún así, Disney tiene puesta su mirada en el próximo estreno de ‘Star wars: the rise of Skywalker’, que llegará a las salas de cine el próximo diciembre.

No olvidemos que por otro lado Rian Johson ya trabaja junto a los creadores de ‘Game of Thores’, David Benioff y DB Weiss, en una nueva trilogía de ‘Star Wars’. Todos estos proyectos se sumarán a otros que tendrán cabida en exclusiva para la nueva plataforma de streaming de la compañía: Disney plus.

