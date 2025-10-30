Don Juan Tenorio regresa a escena en Guatemala como parte de la tradición del 1.º de noviembre

Lo que comienza como una apuesta entre jóvenes desarrolla uno de los dramas favoritos de la temporada del Día de Todos los Santos. La historia sigue la vida de un hombre audaz y rompecorazones que comete graves errores a raíz de un juego entre rivales.

La obra, contemplada como un “drama fantástico-religioso”, fue escrita por José Zorrilla y ambientada en el año 1545. Narra la historia de un hombre libertino que se ve envuelto en un drama amoroso. Al inicio, Don Juan Tenorio se enfrenta a su enemigo, Don Luis Mejía, con quien compite para demostrar quién puede conquistar a más mujeres y cometer más fechorías.

En su juego de seducción, Don Juan recorre el pueblo conquistando jovencitas para cumplir con su apuesta, incluso llega a aprovecharse de la prometida de Don Luis. Sin embargo, sus planes se ven interrumpidos por un amor inesperado: se enamora de doña Inés, una novicia que lo hace cambiar de parecer.

Sus malas decisiones lo enfrentan tanto con su rival como con el padre de doña Inés, y los hechos desembocan en una tragedia. Tras la muerte de ambos hombres, Don Juan huye para evitar la prisión. Siete años después, regresa para enfrentar a los espectros de sus víctimas y para lamentar la muerte de doña Inés, quien falleció de amor.

Por su historia, esta obra se ha convertido en una tradición entre los guatemaltecos desde hace más de 40 años. Cada Día de Todos los Santos, su representación trae a la memoria este clásico de la literatura dramática.

Fechas y horarios

Funciones de octubre:

Viernes 31, a las 19.30 horas

Funciones de noviembre:

Sábado 1, a las 16 y 19.30 horas

Domingo 2, a las 16 horas

Lugar:

Sala Manuel Galich de la Universidad Popular (UP), zona 1 de Ciudad de Guatemala.

Precios y localidades:

Q100 en preventa

Q125 el día del evento

Entradas:

Puede solicitar información de preventa al 5584 2421.

