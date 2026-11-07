Don Omar en Guatemala 2027: revelan fecha del concierto que el artista dará por su gira mundial

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Don Omar en Guatemala 2027: revelan fecha del concierto que el artista dará por su gira mundial

La página oficial del artista Don Omar anunció la fecha de su concierto en Guatemala para 2027, como parte de su gira "The Last King".

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Don Omar actúa en Washington como parte de su gira mundial

El cantante puertorriqueño Don Omar canta durante su concierto como parte de su gira The Last King World este jueves, en Washington. (Foto Prensa Libre: EFE)

En octubre de 2026 se conoció que el cantante, compositor y productor puertorriqueño William Omar Landrón Rivera, conocido mundialmente como Don Omar, ofrecería un concierto en Guatemala en 2027 como parte de su gira mundial The Last King.

Ahora, las plataformas oficiales del artista han dado a conocer la fecha en la que Don Omar se presentará en Guatemala.

En su página oficial se revelaron las fechas y los países que el cantante puertorriqueño visitará en 2027. Según la información publicada, Don Omar ofrecerá su concierto en Guatemala el 18 de noviembre del próximo año.

También se detalla que la preventa de boletos para el concierto comenzará el 19 de noviembre de este año, para que los seguidores del artista puedan adquirir sus entradas con anticipación.

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Sin embargo, la página oficial de Don Omar no brindó detalles sobre los precios de las entradas ni las localidades disponibles.

La gira mundial de Don Omar, denominada The Last King, incluye varios países, entre ellos México, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, España, Italia y Estados Unidos.

The Last King World Tour es la gira mundial de conciertos de Don Omar, que comenzó oficialmente el 25 de septiembre de 2026 en Reading, Pensilvania. Tiene previsto recorrer más de 20 ciudades de Estados Unidos y extenderse por Europa y América Latina hasta 2027, con un espectáculo final programado en Puerto Rico.

El artista anunció la gira durante una transmisión en línea, en la que afirmó que participaría directamente en la producción de sus conciertos, incluyendo aspectos como la iluminación, el sonido y el vestuario.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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