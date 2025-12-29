Dónde celebrar el 31 de diciembre en Guatemala: 6 fiestas para despedir el 2025

A pocos días de finalizar el 2025, se organizan celebraciones en distintos puntos del país para despedir este ciclo entre baile, convivencia y el tradicional brindis.

Según la tradición, desde la noche del 31 de diciembre se espera la llegada del Año Nuevo, ya sea en casa o en algún evento para cerrar el año con broche de oro con nuestros seres queridos o de forma individual.

Si desea celebrar el último día del año de una forma distinta, compartimos algunos eventos a los que puede asistir para dar la bienvenida al nuevo año.

Se recomienda consultar disponibilidad en cada una de las actividades que se describen a continuación.

¿Dónde celebrar el fin de año en Guatemala 2025?

1. Fin de año en Cervecería Catorce

En Ciudad Vieja, Antigua Guatemala, podrá despedir el año con música en vivo. Según información de Cervecería Catorce, habrá espectáculo de luces y presentaciones musicales, entre las que figuran Tavo Bárcenas, Musicantes y Three Monkeys. La música comenzará a las 17 horas.

2. Cumbia sabrosa de fin de año

Esta celebración con música en vivo se llevará a cabo en el restaurante Nikikot, en Antigua Guatemala. Según la publicación oficial, los asistentes disfrutarán de la música del Vampiro Sabanero para cerrar el año al ritmo de la cumbia.

3. Fiesta de Año Nuevo en el hotel Barceló

“Disfruta de música en vivo, pista de baile, bebidas nacionales y brindis de medianoche, con cena incluida. Tendremos rifas con premios increíbles”, anunció el hotel Barceló en su cuenta de Instagram. La fiesta comenzará a las 21 horas del 31 de diciembre.

4. Cena de gala en el Westin Camino Real

El hotel capitalino organiza una cena para despedir el 2025, en la que los asistentes podrán disfrutar de cena buffet, champagne, uvas, música y rifas. La cena comenzará a las 19 horas y el costo es de Q660 para adultos y Q460 para niños, además de un 10 por ciento de tarifa de servicio.

5. Fiesta de fin de año en Antigua Guatemala

La Municipalidad de Antigua Guatemala anunció la fiesta para cerrar el 2025 en las calles de la ciudad colonial. La entrada será libre, y se podrá disfrutar de esta celebración desde las 23 horas en la Plaza Mayor, frente al ayuntamiento.

6. Cena en La Estancia

“Cierra el año con una experiencia única de sabor Disfruta una Cena Buffet Especial en La Estancia, con música en vivo y un ambiente lleno de celebración”, informó el restaurante. Es exclusivo para Plazuela y Majadas y se efectuará de 19 a 23 horas. El costo por adulto es de Q349 y para niños de Q249. No incluye bebidas.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en los eventos.