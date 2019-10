El coreógrafo Jay Kim visita Guatemala para impartir clases de baile en Xela

En 20 años de carrera Jay Kim ha colaborado con artistas referentes de la escena K-Pop. (Foto Prensa Libre: Instagram / @jaykiman)

Jay Kim es un coreógrafo y bailarín que forma parte de 1Million Dance Studio, una prestigiosa academia en Seúl, Corea del Sur.

En 2015 inició a publicar en Instagram vídeos de baile, lo que hizo aumentar su fama. Hasta ahora cuenta con más de 70 mil seguidores en esta red social.

Kim cuenta a Prensa Libre que inició con su carrera hace 20 años con un estilo B-boy, sin embargo este cambio recientemente a uno más contemporáneo. “Me gusta expresar mis emociones a través de la danza. Mi propio estilo mezcla un poco de ballet, urbano, entre otros”, comenta.

Durante su carrera Jay Kim ha colaborado con artistas referentes de la escena K-Pop, como J Park y Luhan de Exo, integrante una de las bandas más importantes de Corea.

A la fecha Jay Kim ha estado en Paraguay, Uruguay, Colombia, Argentina, Chile, México y El Salvador como parte de una gira latinoamericana que busca dar clases de baile a cualquier persona que quiera moverse al estilo de sus artistas favoritos.

Kim dice que los fanáticos de latinoamérica son muy cálidos y que eso le gusta. “Los latinos tienen un corazón muy puro y me gusta el amor que le tienen al género K-Pop”, agrega.

Jay Kim visita Guatemala por primera vez y viajará a Quetzaltenango para impartir clases de baile a la comunidad K-Pop del país, motivarlos, inspirarlos y pedirles que “no se rindan”.

El coreógrafo agrega que lo más importante para quienes desean iniciar en la carrera de baile es “amarse a sí mismo”. “A veces me siento muy solo. Viajo muy seguido y conozco a mucha gente, pero es todo muy rápido, por eso me centro en lo más importante: mi familia y mis amigos. Me hace sentir querido las pequeñas muestras de cariño, que alguien me de un abrazo o me compre comida. Eso es lo más importante y lo que me ha hecho aprender a quererme a mi mismo”.

Los talleres de baile de Jay Kim se impartirán el 24, 25 y 26 de octubre próximo y son organizados por Kpopers Xela. Puede ingresar a este enlace para conocer los detalles de horarios y espacios disponibles.

