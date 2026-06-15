“El día de la revelación” y el misterio del mensaje final de la película que intriga a los espectadores

Disclosure Day (El día de la revelación), la nueva película de Steven Spielberg, debutó en los cines el pasado 11 de junio del 2026 con una historia de ciencia ficción sobre ovnis, vida extraterrestre y tensiones sociales.

A pocos días de su estreno, la producción causa sensación entre los espectadores, quienes debaten en las redes sociales sobre la posibilidad de que exista vida fuera del planeta Tierra.

El filme, distribuido por Universal Pictures, se posicionó en el primer lugar de la taquilla mundial con US$92.9 millones durante su primer fin de semana. Recaudó US$44 millones en América del Norte y US$48.9 millones adicionales en 73 territorios internacionales, según estimaciones de los estudios.

La historia sigue a Margaret Fairchild (Emily Blunt), una reportera del clima que experimenta sucesos extraños, y al doctor Daniel Kellner (Josh O'Connor), un informante perseguido debido a que posee información secreta sobre encuentros con extraterrestres.

Envueltos en varios hechos misteriosos, los protagonistas toman el control del canal KCXE para revelar videos de interrogatorios y experimentos con seres de otro mundo, realizados por organizaciones secretas del gobierno.

En medio de esa osadía, un extraterrestre los busca, establece comunicación con ellos y les transmite un mensaje que cambiará a la humanidad. Cerca del final, el ser, frágil y enfermo, se acerca a los protagonistas para susurrarles algo.

“Escuchen...”, dice Margaret ante las cámaras y, justo cuando está a punto de contarlo todo, la cinta termina.

¿Qué le susurró? No se sabe. Sin embargo, algunos medios internacionales han especulado que podría haber repetido la frase: “No le teman a lo que no conocen”. También se ha planteado que podría tratarse de un mensaje para calmar a la humanidad y asegurarle que los extraterrestres no representan una amenaza.

La película está disponible en los cines de Guatemala con el título El día de la revelación, en distintos horarios de proyección.