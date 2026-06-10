Disclosure Day: las primeras críticas de la nueva película de Steven Spielberg generan opiniones divididas

Expertos comentan que la nueva película dirigida por Steven Spielberg, Disclosure Day (El día de la revelación), marca un logro personal para él, al dirigir al menos una película de ciencia ficción en cada década de su carrera: Firelight (1964), Encuentros cercanos del tercer tipo (1977), E. T., el extraterrestre (1982), Parque jurásico (1993), El mundo perdido: Jurassic Park (1997), Inteligencia artificial (2001), Minority Report: Sentencia previa (2002), La guerra de los mundos (2005) y Ready Player One: Comienza el juego (2018).

La película se estrenará el jueves 11 de junio en Guatemala y, en preestreno, ya se conocen detalles de las primeras críticas, algunas positivas y otras menos alentadoras.

La revista GQ señala que las primeras reacciones a la cinta ya comenzaron a surgir y, al parecer, son favorables; algunos críticos incluso la han considerado una obra maestra.

Según Variety, las críticas sobre la nueva película de Steven Spielberg coinciden en que es su mejor producción de los últimos 20 años.

"Además, todos destacan la actuación de Emily Blunt e incluso se dice que la banda sonora de John Williams es la mejor que ha compuesto en años", señala la publicación.

En el tráiler, el propio Spielberg afirma sentirse seguro de que existe vida en otros planetas. También reflexiona sobre el impacto que tendría en la sociedad la confirmación de vida extraterrestre.

La BBC News también ha dado su punto de vista. El periodista Nicholas Barber describe que Spilberg destaca el tema por primera vez en Firelight, una película que realizó siendo adolescente en 1964. Retomó la temática en 1977 con su obra definitiva sobre ovnis, "Encuentros cercanos del tercer tipo", y la ha retomado varias veces desde ese momento, como en "E.T., el extraterrestre", describe.

"Muchos esperábamos que el cineasta, a sus 79 años, nos ofreciera una obra maestra que culminara su carrera: su última y profunda reflexión sobre una cuestión que ha ocupado sus pensamientos e investigaciones durante la mayor parte de su vida. ¿Y qué nos ofreció en su lugar? Un thriller endeble y anticuado, lleno de persecuciones automovilísticas y sin ninguna idea nueva sobre los extraterrestres que no hayamos escuchado ya", dice Barber.