El “enredo” de Jada Pinket con August Alsina, que ella le confiesa a Will Smith

En uno de sus programas de Red Table Talk, Jada Pinket Smith se sincera y le comenta cara a cara a Will Smith que durante el tiempo que estuvieron separados, hace cuatro años, le fue infiel con August Alsina.

Después de una declaración de Alsina, Jada Pinkett decidió llevar a Smith a la mesa roja para hablar al respecto.

Red Table Talk es un programa de entrevistas de televisión que se estrenó el 7 de mayo de 2018 en Facebook Watch. Lo protagonizan Jada Pinkett Smith, Willow Smith y Adrienne Banfield-Norris.

I brought myself to the table last week but decided to hold the episode out of respect for the far more important situations that have been happening around us. pic.twitter.com/jltGuJ2bWU

